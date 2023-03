Dobré ráno: Fico narazil v Štrasburgu, súd mu poslal ostrý odkaz

S Kaliňákom sa cítili ako obete.

Robert Fico a Robert Kaliňák sa sťažovali v Štrasburgu a dúfali, že Európsky súd pre ľudské práva im dá za pravdu, že vraj boli porušené ich práva.

To by mohli využiť nielen politicky, ale ešte aj od Slovenska žiadať odškodné. Namiesto toho im však štrasburský súd odkázal, že procesne nie je o čom. A ešte im prakticky vynadal, že mu klamali.

O čo teda išlo a v akej kauze?

Tomáš Prokopčák sa v podcaste Dobré ráno pýta Petra Kováča.

Zdroj zvukov: TA3, JOJ24, TASR, Aktuality, Youtube/SMER-SD

Krátky prehľad správ

Poslanci odmietli ďalší z nápadov Igora Matoviča, tento raz päťsto eur za účasť v tohtoročných parlamentných voľbách. Novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva totiž včera neposunuli do druhého čítania. Náklady štátu na túto odmenu by pritom boli asi jeden a pol miliardy eur.

Stav je kritický a dlh na infraštruktúre slovenských železníc neustále narastá. Železničná odborári tak žiadajú o stretnutie prezidentku, pretože už údajne nevidia inú možnosť. Na katastrofálny stav slovenskej železničnej infraštruktúry upozornili tento týždeň aj České dráhy, ktorým sa pri Žiline vykoľajil vlak. Výhybka v úseku totiž bola 15 rokov po životnosti.

Bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak vstúpil do Progresívneho Slovenska. Spišiak bol posledné roky poradcom ministra vnútra, vstup do politiky zdôvodňuje snahou pomôcť a chrániť policajtov tak, aby mali pokoj na prácu.

Automobilka Porsche výrazne navýši svoju plánovanú investíciu pri Hornej Strede. Namiesto avizovaných dvesto miliónov by mala investovať miliardu eur. Automobilka plánuje vyrábať batériové moduly pre svoje elektromobily.

Rusko vystupňovalo kyberútoky na krajiny, ktoré podporujú Ukrajinu. Hovorí to nová správa spoločnosti Thales aj Microsoft vo svojom pravidelnom hodnotení online hrozieb. Rusko v prvých šiestich týždňoch napadlo najmenej 17 európskych krajín, pravidelne útočí napríklad na Poľsko či pobaltské krajiny. Cieľom takýchto útokov boli najmä vládne inštitúcie.

Odporúčanie

Nie, pápež František si neobliekol tú štýlovú XXL hiphopovú bundu. Aj keď ste možno v posledných dňoch podobnú fotku niekde na sociálnych sieťach zachytili: vytvorila ju umelá inteligencia a táto fake fotka nasledovala inú, záber údajne zatknutého Donalda Trumpa. Vitajte, toto je nová falošná realita... no prečo aj profesionáli z médií uverili, že pápež si obliekol štýlovú puffy jacket, to už vysvetľuje Charlie Warzel z môjho obľúbeného magazínu The Altantic. Dnes tak odporúčam text Prečo ste uverili falošnej pápežovej bunde.

