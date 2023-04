Dobré ráno: Ľudstvo je fascinované mimozemšťanmi. Nájdeme ich?

Omuamua nie je mimozemská plachetnica.

Mysleli si, že je to plachetnica, ktorú do našej slnečnej sústavy poslali mimozemšťania. Omuamua nakoniec žiadne UFO nie je. Vedci zistili, že to bola kométa, a jej čudnú dráhu vysvetlili vedecky - jednoduchým pohonom vodíka, ktorý bol uzamknutý v ľade.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prečo ľudstvo tak túži po dôkaze, že niekde existuje vyspelá mimozemská civilizácia? A aká šanca je, že sa s ňou najbližšie roky stretneme?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa v podcaste Dobré ráno pýtala redaktorky denníka SME Renáty Zelnej.

Zdroje zvukov: Youtube/FMFI UK, TV JOJ, TV Markíza, Youtube/Zvědátoři, 20th Century Studios/Independence Day, Paramount Pictures/Arrival, Vedátorský podcast, Youtube/Inside Edition, NASA, Sony Pictures and Marvel Comics/Men in Black

Krátky prehľad správ

Švédsko sa stále môže stať členom NATO do leta tohto roka, povedal šéf NATO Jens Stoltenberg v súvislosti s tým, že Fínsko smeruje k členstvu v NATO v najbližšom období. Severské krajiny pôvodne podali prihlášky na členstvo v aliancii spoločne vlani, ale proces ich vstupu sa rozdelil vo štvrtok po tom, ako Turecko ratifikovalo prijatie Fínska, ale stále neschválilo vstup Švédska.

Veľkonočné omše budú namiesto pápeža celebrovať kardináli. On sám by mal predsedať sláveniu omše na Veľkonočnú nedeľu. Pápeža v stredu hospitalizovali s bronchitídou, má 86 rokov.

NBS upozorňuje na prudké zníženie záujmu o nové hypotéky . Dôvodom sú vysoké úrokové sadzby a inflácia, ktorá ujedá z príjmov ľudí. Úroková sadzba na nové hypotéky vzrástla v priebehu minulého roka z jedného na 3,8 percenta a v súčasnosti sa sadzby držia nad štyrmi percentami. Ich strmý rast spôsobil aj značné zvýšenie mesačných splátok.

Rusko vylúčilo možnosť uzatvorenia prímeria na Ukrajine. "V kontexte Ukrajiny sa nič nemení. Špeciálna vojenská operácia pokračuje, keďže je jediným spôsobom na dosiahnutie súčasných ruských cieľov," vyhlásil hovorca Kremľa.



Zaujímavý tip

Ak máte radi U2, na Disney + je nový dokument o živote Bona a The Edge, ktorým vás sprevádza David Letterman. O ich živote, kariére, aktivizme, poprestrihané ich akustickým intímnym koncertom.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.