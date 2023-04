Dobré ráno: Fico nevytuneloval fašistov, extrémisti rastú tiež

Čo hovoria prieskumy o pohrobkoch ĽSNS.

Extrémisti rastú. Zjavne sa teda nedeje, že by Smer svojou radikálnou rétorikou vysával fašistov. Ich odštepu z Republiky prieskumy, naopak, naznačujú približovanie sa k dvojcifernému výsledku.

Čo sa teda deje, sme už tak nejako historicky národom fandiacim extrému a aký je jeho potenciál?

Tomáš Prokopčák sa v podcaste Dobré ráno pýta Michala Katušku.

Zdroj zvukov: TA3, RTVS, TV JOJ, Aktuálne.sk, TASR.TV

Krátke správy z vedy

Juraj Šeliga a Jana Žitňanská odchádzajú zo strana Za ľudí. Či budú pokračovať v politike, prípadne s kým, by mali oznámiť po Veľkej noci. Podľa Šeligu sa strana dostala na ďalšiu križovatku a rozhodla sa ísť cestou, na ktorej sa už nemôžu podieľať.

Strana Sloboda a solidarita mení názov aj svoje logo. Strana si bude hovoriť Saska a údajne sa chce týmito zmenami priblížiť mladým voličom. Hovorí tiež, že chce meniť hru a že už má dosť chaotických amatérov.

Na Slovensku končí Cetelem, pobočka francúzskej banky BNP Paribas Personal Finance. Odchod banky bude postupný, dôvodom je, že sa zriaďovateľ banky rozhodol ukončiť svoje aktivity na Slovensku.

Fínsko bude meniť premiérku, sociálno-demokratická strana známej Sanny Marinovej nevyhrala víkendové voľby. Víťazom sú stredopraví konzervatívci z Národnej koaličnej strany, pred Marinovej stranu sa dostali aj euroskeptickí populisti Strana Fínov. Vo Fínsku sa teraz bude hľadať nová parlamentná väčšina, krajina však naďalej sľubuje podporu Ukrajine. Fínsko sa zároveň dnes stane novým členom NATO.

Aj Poľsko odovzdalo Ukrajine niekoľko stíhačiek MiG-29. Priznal to poradca poľského prezidenta Marcin Przydacz. Poľsko ale nespresnilo, koľko bojových lietadiel na Ukrajinu poslalo.

Odporúčanie

Mnohí majú predsudky, mnohí nesprávne dôvody. Ale uznávam, vstúpiť do sveta veľkej, vážnej alebo klasickej hudby nemusí byť jednoduché. A chodiť na operu už vôbec nie. Ak ale chcete sebe alebo svojim deťom urobiť pekný poobedný program, choďte niekedy do národného na Dvořákovu Čert a Káču. Klasické dielo, nádherná scéna akrobati a parkour, skrátka, chcete to počuť aj vidieť.

