Operácia bola horor, ale konečne som sama sebou, opisuje transrodová žena premenu tela

Prečo boli štandardné postupy pre trans ľudí taký politický problém?

"Proces medicínskej tranzície pre mňa znamenal veľký strach z neznáma, lebo som nevedela, ako moje telo zareaguje. Videla som veľa videí, ale predsa len išlo o moje telo. Môžem povedať, že mi to prinieslo slobodu a možnosť byť sama sebou a neľutujem to, ale napríklad už prvá operácia bola horor," opisuje Ambrosia Bajtek cestu k zmene svojho tela.

V druhej epizóde podcastu TransFér o živote transrodových ľudí na Slovensku rozpráva okrem iného aj o tom, ako v Česku podstúpila chirurgické operácie a s akými komplikáciami sa stretla.

Moderátorka Michaela Žureková sa v epizóde rozpráva okrem Ambrosie aj s transrodovou ženou Lily Dubský a transrodovým mužom Lukášom Závatzkým. Všetci hovoria, ako pre seba hľadali zdravotnú starostlivosť a s akými limitmi sa na Slovensku stretli.

"Nemalo by to fungovať tak, že cestujem po celej krajine a prosím lekárov, aby mi pomohli," hovorí v podcaste 28-ročný Závatzký. Ako transrodový muž si v rámci svojej tranzície potrebuje nechať predpisovať hormonálnu terapiu. Cestovať musí stovky kilometrov, aby sa dostal k jednej z mála lekárok, ktoré sa transrodovej klientele venujú. Na východnom Slovensku, kde žije, dokonca nenašiel nikoho ochotného, kto by mu injekcie s hormónmi pichal, a tak to robí jeho brat, ktorý pracuje v zdravotníctve.

Respondentky a respondent v epizóde približujú viac o zlej dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre trans ľudí, keďže odborníkov a odborníčok je málo.

Donedávna im navyše chýbali aj medicínske štandardné postupy, ako sa o trans ľudí starať. Do tejto odbornej problematiky nevídaným spôsobom zasiahla politika, čo v TransFéri objasňuje aj psychiatrička a jedna z autoriek štandardných postupov, Barbora Vašečková.

Prečo je dôležité, aby mali transrodoví ľudia dostupnú zdravotnú starostlivosť? Čo je to medicínska tranzícia? Ako prebiehajú chirurgické zákroky? A o čo vlastne išlo pri štandardných postupoch a toľko diskutovanom ministerskom usmernení o "zmene pohlavia"? Dozviete sa v novej epizóde podcastu TransFér.

Podcastová miniséria TransFér v ôsmich epizódach približuje životy transrodových ľudí, ktorí rozprávajú o svojom coming oute, tranzícii, vzťahoch v rodinách, prístupe spoločnosti a cirkvi, ale aj o partnerských vzťahoch, sexualite a tiež rodičovstve. Priestor dáva aj odborníčkam a odborníkom na psychiatriu či históriu a rozoberie aj dezinformácie, ktoré sa o trans ľuďoch šíria. Ak máte odkaz či pripomienku, napíšte nám na transfer@sme.sk.

