Omama z Cesty von: Matky sú hrdinky. Pre deti robia veci, ktoré samy nikdy nedostali

Aké to je, vyrásť v chudobe?

Prvé roky nášho života majú zásadný vplyv na to, ako sa nám bude dariť neskôr v škole, v práci, vo vzťahu k sebe a vo vzťahoch s inými ľuďmi.

Ľudia, ktorí sa narodia do chudoby, musia v prvých rokoch svojho života prekonať množstvo prekážok, od nedostatku jedla a zdravotnej starostlivosti až po nedostatok podnetov a pozornosti zo strany dospelých.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Na ľudí uviaznutých v generačnej chudobe sa sústredí občianske združenie Cesta von. Cez program Omama sa pokúša zlepšiť situáciu najmenších detí a robí to v spolupráci so ženami, ktoré v zraniteľných komunitách sami vyrástli.

Takzvané omamy sa vo vzdelávacích programoch najprv naučia, ako vytvárať podnetný program pre malé deti, a potom chodia do rodín, kde deťom robia zážitkové lekcie.

V novej epizóde podcastu Ľudskosť sa Barbora Mareková rozpráva s omamou Alenkou Pustajovou z obce Čierny Balog, kúsok od Brezna. Alenka vysvetľuje, ako vyzerajú jej lekcie v rodinách. Čo robí s dieťatkom, ktoré sa práve narodilo a čo robí neskôr, keď majú deti dva, alebo tri roky.

“Matky sú vždy súčasťou lekcie,” hovorí Alenka v podcaste. “Nejde tam o to, aby som bola ja tá hrdinka, pre mňa sú hrdinkami práve matky, ktoré toto vôbec nepoznali.”

Barbora sa pýtala, ako si Alenka získava dôveru rodičov v chudobnej komunite a vysvetľuje, prečo niektorí rodičia o lekcie nemajú záujem - hoci sú úplne bezplatné.

Alenka porozprávala aj o svojom živote: “Ja som vyrastala tak, ako aj dnes vyrastajú deti bežne, teda v chudobe. Tiež som mala rodičov, ktorí nevedeli písať ani čítať. A mama mi často vravela, aké to je výborné keď niekto vie čítať a písať. A chcela, aby sme sa to my, jej deti, naučili.”

Rozprávajú sa aj o zdravotníctve, o materstve, o výchove detí v chudobe a aj o dlhovej pasci, do ktorej sa prepadáva veľa rodín žijúcich v sociálnom vylúčení.

Spomenuté v podcaste:

Skúsenosti rómskych žien so zdravotnou starostlivosťou o reprodukčné zdravie na Slovensku (analýza Poradne pre občianske a ľudské práva)

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.