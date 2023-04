Kúpiť si rovnaký byt ako minulý rok? Musel by byť o 20 percent lacnejší

Banka si u žiadateľa o hypotéku overuje viac než len čistý príjem.

Štvornásobne drahšie oproti začiatku minulého roka. Taká je súčasná realita vo svete hypoték. Netrápi pritom len tých, ktorí by chceli kupovať, ale aj tých, ktorým končí niekoľkoročná fixácia do jedného percenta.

Čo sa teda na trhu v súčasnosti deje, kde sa hýbu hypotéky, kde ceny nehnuteľností a aká je pravdepodobnosť, že sa situácia opäť ustáli? A čo môže čakať bežná rodina alebo živnostník, ak požiada banku o hypotéku?

Aj na tieto otázky v novej časti podcastu Index odpovedá redaktor Jozef Tvardzík.

Moderuje Eva Frantová.

Prehľad správ

Odstavenie zvyšných jadrových elektrární v Nemecku povedie k zhoršeniu dodávok a zvýšeniu cien elektriny , varoval Peter Adrian, šéf Združenia nemeckých priemyselných a obchodných komôr. Na základe rozhodnutia nemeckej vlády sa posledné tri jadrové elektrárne vypnú o pár dní, 15. apríla. Pôvodne sa s využívaním jadrovej energie v Nemecku malo prestať už v roku 2022. Toto rozhodnutie urobila ešte bývalá kancelárka Angela Merkelová, a to po havárii v jadrovej elektrárni v japonskej Fukušime v roku 2011. V reakcii na vypuknutie vojny na Ukrajine však Berlín rozhodol vypnutie reaktorov oddialiť.

Od 1.apríla sa spotrebná daň z liehu zvýšila o 30 percent. Štát by chcel vďaka tomu už v tomto roku vybrať o 45 miliónov eur viac než vlani. Podľa Romana Pócsa, majiteľa Marsen Distillery v Marcelovej pri Komárne sa však reálne môže stať, že štát neuvidí výnos z vyššej dane ešte dlhé mesiace. Výrobcovia totiž majú naplnené sklady a je otázne, kedy začnú dodávať tovar s novou, vyššou spotrebnou daňou. Upozorňuje tiež na skúsenosť z okolitých krajín, kde sa po zvýšení sadzby znížil dopyt po alkohole a výber dane klesol. Viac sa dočítate v rozhovore Jozefa Ryníka.

Dovoz ukrajinského obilia do Poľska bude pozastavený najmenej do júla, uviedol Janusz Kowalski, námestník poľského ministra pôdohospodárstva. Dôvodom je hlavne fakt, že lacné ukrajinské obilie oslobodené od cla zaplavuje trhy niektorých východoeurópskych krajín hoci bolo primárne určené pre export mimo Únie. Miestnym pestovateľom tak spôsobuje straty.

Tesla plánuje postaviť v Šanghaji továreň na výrobu batériových úložísk. Čínske štátne médiá informovali, že závod by mal produkovať desaťtisíc zariadení Megapack ročne. Továreň by mala fungovať od tretieho kvartála tohto roka. So spustením výroby sa počíta v druhom štvrťroku 2024.

Hutnícka spoločnosť OFZ z Oravy po desiatich mesiacoch opäť spustila výrobu. Ešte v júli minulého roka ohlásila hromadné prepúšťanie. V prevádzke je jedna zo siedmich pecí. Ide o rozhodnutie z nutnosti, ktoré ju má udržať na trhu, aby neprišla aj o posledných zákazníkov. Viac sa dočítate v rozhovore Jozefa Tvardzíka s výkonným riaditeľom OFZ Branislavom Klockom.

Slováci sú vo finančnej gramotnosti stredne zdatní. V porovnaní so zvyškom Európy sú však na chvoste. Vyplýva to z prieskumu Európskej centrálnej banky, v ktorom Slovensko dosiahlo 13,3 bodu z 21. Najnižšie skóre mali Rumunsko, Bulharsko a Cyprus s menej než desiatimi bodmi. Najvyššie hodnotenie dosiahli Dánsko, Švédsko a Fínsko s viac ako 17 bodmi.

