Dobré ráno: Sudca rozhodol, Kažimír podplácal a je vinný

Sudca si myslí, že Peter Kažimír je vinným z podplácania.

Denník SME zistil, že Peter Kažimír je prvým z bývalých funkcionárov Smeru, ktorého sudca uznal vinným.

Dôvodom je podplácanie. Začiatkom apríla totiž vydal sudca špecializovaného súdu trestný rozkaz, ktorým prikazuje Kažimírovi zaplatiť peňažný trest, inak pôjde na dva roky do väzenia.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

O akú kauzu ide, koho mal Kažimír podplácať a prečo rozhodnutie ešte nie je právoplatné?

Tomáš Prokopčák sa v podcaste Dobré ráno pýta reportéra Petra Kováča.

Zdroje zvukov: TA3, TV JOJ, RTVS, SME, Denník N, Youtube/Smer-SD

Krátky prehľad správ

Slovensko zakázalo spracovávať naskladnené ukrajinské obilie a z neho vyrobenú múku. Obilie nesmie ani na trh. Zásielku pšenice s vyššou koncentráciou pesticídov mal spracovať mlyn v Kolárove.

Brutálnu vraždu zajatého ukrajinského vojaka majú na svedomí ruskí žoldnieri z Wagnerovej skupiny. Tvrdí to ich niekdajší spolubojovník, ktorý utiekol do Nórska, a spoznal ich na videu. Ukrajinská rozviedka už má približne vedieť, kto zločin spáchal, za ďalšie informácie o páchateľoch je ponúknutá odmena.

Zdá sa, že za únikom tajných amerických informácií o vojne na Ukrajine je americký mladý radikál a fanúšik zbraní a videohier, ktorý pracuje na jednej z amerických vojenských základní. Upozornil na to denník Washington Post, ktorý zistil, že sa zverejnenými dokumentami chvastal na uzavretom fóre pred priateľmi. Denník sa rozprával s dvoma členmi skupiny, ktorí potvrdili, že poznajú identitu aj bydlisko tohto muža.

Rakúsko včera zažilo rozsiahly výpadok železničnej dopravy, ktorý sa dotkol aj spojov do Bratislavy. Podľa rakúskej OBB bola príčinou porucha neďaleko Viedne. K výpadku pritom došlo na takzvaný Deň dochvíľnosti, ktorý na 13. apríla vyhlásil práve sám rakúsky prepravca.

Európska vesmírna misia Juice k Jupiteru a trom jeho Gelileovým mesiacom včera neodštartovala. Pre riziko bleskov operátori odložili pokus o štart na dnes. Po úspešnom štarte Juice čaká komplikovaná osemročná cesta, cieľom misie je lepšie preskúmať mesiace Európu, Kalisto a Ganymede.

Odporúčanie

Naša sieť regionálnych novín MY spustila už druhý ročník projektu Závislosti inak, ktorý mapuje závislosti Slovákov. Minulý rok sa zapojilo takmer 15-tisíc ľudí a dnes je to moje odporúčanie: ak nám chcete pomôcť zmapovať slovenské závislosti a tiež sa do prieskumu pridať, stačí, ak navštívite web www.zavislostiinak.sk.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.