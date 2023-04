Zoom: Chcete spoznať klamára? Reč tela ho skôr neodhalí

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

Máme taký predsudok: mrazené či konzervované je zle, najmä ak sa to týka ovocia. No nemusí to tak byť vždy, zdá sa totiž, že niektoré druhy sú konzervované či mrazené z pohľadu vitamínov lepšie. Skrátka, môžu ich mať viac.

Tento týždeň v podcaste Zoom zistíme, či sa ovocie a zeleninu oplatí uchovávať, dozvieme sa, čo sledovať pri klamstve aj to, prečo by ste nemali hádzať vlhčené utierky do záchoda.

