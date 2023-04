Dobré ráno: Kde je to veľké slávne demokratické spájanie?

Čo sa deje medzi stranami na prahu zvoliteľnosti.

Tlačenica okolo piatich percent, zaľudia ako mŕtvy projekt, rastúci fašisti aj fašizujúci sa Smer. Sme zhruba päť mesiacov pred voľbami, volebné kampane sa začali a my môžeme sledovať, kto sa do koho pustí.

Do toho chceli progresívci mítingovať na podporu prezidentky a ak je vám toho gýča málo, SaS je najnovšie Saskou. A možno to aj funguje.

Na politické hmýrenie na demokratickej strane a na štart predvolebnej kampane sa v podcaste Dobré ráno Tomáš Prokopčák pozrie spolu s komentátorom SME Petrom Tkačenkom.

Zdroj zvukov: TA3, Hospodárske noviny

Krátky prehľad správ

Oligarcha Miroslav Bödör mal aspoň oficiálne predať Bonul. Bödör by mal podľa tlačovej správy vo firme ešte dva roky pôsobiť ako externý konzultant. Novým majiteľom sa podľa Denníka N stala česká firma AMSCH Group.

Matej Drlička sa opäť stane riaditeľom Slovenského národného divadla. Včera to potvrdilo ministerstvo kultúry. Opätovné vymenovanie Drličku odporučil poradný orgán, ktorý na verejnom vypočutí začiatkom marca posudzoval kandidátov. Drlička šéfoval SND necelé dva roky, vlani v októbri ho ministerka kultúry odvolala pre nevhodné výroky na adresu politikov a posmešné vyjadrenia na adresu umelcov. Sám ponúkol demisiu aj ospravedlnenie.

Všetky slovenské migy sú už na Ukrajine, včera to potvrdilo ministerstvo obrany. Štvorica lietadiel na Ukrajinu odletela, zvyšných deväť strojov sme prepravili po zemi. Darovanie trinástich stíhačiek MiG-29 a časti systému protivzdušnej obrany Kub bolo predmetom dohody medzi Slovenskom a Ukrajinou, ktorú v marci schválila vláda.

Talianska polícia našla pri Sicílii plávať dve tony kokaínu v hodnote viac ako 400 miliónov eur. Sedemdesiat balíkov drogy pašerákom zrejme zanechala nákladná loď, zásielka mala na sebe aj sledovacie zariadenie. Ide o jednu z najväčších zadržaných drogových zásielok.

Japonská spoločnosť Sega chce kúpiť známych tvorcov hier Angry Birds. Za fínsku firmu Rovio má Sega zaplatiť viac ako 700 miliónov eur. Akvizícia má spoločnosti pomôcť rozvíjať trhy s hrami pre mobilné zariadenia.

Odporúčanie

Dnes odporúčam minisériu Fleischman Is in Trouble na Disney+. Nie je to úplne oddych na prvú, skôr taká tá katarzia: pretože si spolu s postavami prežijete ich medziľudské problémy aj všetky veľké a malé katastrofy stredného veku. Tento seriál je výborný, a výborný je práve preto, že mu nielenže uveríte. No, ak už máte po tridsiatke, čosi podobné ste vy či vaši kamaráti zažili alebo práve prežívate. K tomu dostanete uveriteľné herectvo a skvelo napísané scény.

