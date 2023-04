Odporúčam vyskúšať kariéru letušky komukoľvek. Jazyk nie je problém, hovorí Slovenka Veronika

Po každom lete majú letušky a stewardi nárok na jeden až troj-dňový pobyt v koncovej destinácii po celom svete.

Ak dlhodobo túžite mať svet ako na dlani a svoju dovolenkovú destináciu si vyberať takmer deň pred odletom, vo Všesvet podcaste vám dáme návod, ako to uskutočniť.

Veronika Lokajová pracuje už niekoľko rokov ako letuška pre viaceré letecké spoločnosti. Občas ju síce trápi nedostatok spánku, ale vďaka svojej práci lieta pravidelne do svetových veľkomiest, na safari aj rôzne exotické ostrovy. Hovorí, že na túto pozíciu sa môže dostať ktokoľvek zo Slovenska.

"Celý svet je teraz pre nás akoby na dlani. Keď rozmýšľaš, kde chceš ísť na dovolenku, tak ti to je v podstate jedno, či ideš do Autrálie, do Ameriky alebo do Afriky, naozaj veľa uvidíte a spoznáte aj veľmi veľa ľudí," vysvetľuje Veronika a dodáva, že jazyk ozaj nie je problém.

Ako sa dá dostať do známej červenoklobúčikovej spoločnosti, kde všade máte zamestnanecké zľavy aj aké najväčšie absurdnosti zažila Veronika na palube, si môžete vypočuť v najnovšej časti Všesvet podcastu.

