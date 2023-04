Ropný kartel OPEC nemá rád disciplínu. Za koľko budeme tankovať?

Od mája klesne ťažba ropy o vyše milión barelov denne.

Ropný kartel OPEC+ sa začiatkom apríla rozhodol, že opäť zníži produkciu ropy, a to o 1,16 milióna barelov denne. Len pre predstavu, ide o viac ako dvojnásobok dennej spotreby Slovenska.

Len samotná Saudská Arábia, ktorá kartel vedie, zníži svoju dennú produkciu o 500-tisíc barelov. Novinka má platiť od mája do konca tohto roka.

Aké sú naozajstné dôvody tohto rozhodnutia a čo spraví s cenami pohoných hmôt na pumpách? Máme sa pripraviť na to, že v najbližších mesiacoch za liter nafty či benzínu opäť zaplatíme takmer dve eurá?

Aj na tieto otázky v novej časti podcastu Index odpovedá analytik Across Private Investments Dominik Hapl.

Moderuje Eva Frantová.

Prehľad správ

Podľa Štatistického úradu sa zo Slovenska vlani vyviezlo 43 miliónov litrov prírodnej minerálnej vody bez bubliniek, kým v roku 2021 to bolo niečo cez 29 miliónov litrov. Kto má toto „národné bohatstvo“ v rukách? Redaktor Jozef Ryník sa v aprílovom čísle magazínu Index pozrel na vlastnícke pozadie slovenských minerálok. Točia sa okolo nich finančné skupiny, miestni podnikatelia, ale i známe kontroverzné mená.

Ukrajina obnovila vývoz elektriny na Slovensko, oznámil prevádzkovateľ siete Ukrenergo. Kyjev pozastavil vývoz elektriny do európskych krajín vlani v októbri, keď Rusko začalo útočiť na elektrárne a distribučné zariadenia, čo spôsobilo rozsiahle výpadky prúdu pre civilné obyvateľstvo a priemysel. Spoločnosť Ukrenergo takisto uviedla, že Ukrajina už obnovila vývoz elektriny do Poľska a Moldavska.

Dočasne poverená vláda zakázala dovoz vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo z pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenska. Ministerstvo pôdohospodárstva rozhodnutie dôvodí tým, že vyčerpalo všetky zákonné možnosti regulácie dovozu z Ukrajiny pri zachovaní koridorov solidarity. Tie mali pôvodne slúžiť na vývoz obilia do tretích krajín, veľké množstvá však končia v európskych skladoch a spôsobujú destabilizáciu trhu v členských krajinách. Európska komisia takéto jednostranné opatrenia členských štátov považuje za neprijateľné.

Elektromobily značiek Volkswagen, BMW, Nissan, Rivian, Hyundai a Volvo prídu v USA o daňovú úľavu 7500 dolárov. Cieľom týchto pravidiel je zbaviť USA závislosti od Číny v oblasti dodávateľských reťazcov batérií pre elektromobily. Daňová úľava je súčasťou amerického zákona o znižovaní inflácie.

Vysoká miera inflácie v eurozóne by mala v najbližších mesiacoch klesnúť, uviedla prezidentka Európskej centrálnej banky Christine Lagardová. Upozornila však, že okolo prognózy panuje značná neistota. Výsledok bude závisieť od toho, do akej miery porastú mzdy, ale aj od napätia na finančnom trhu a rýchlosti, s akou budú klesať ceny energií.

Ministerstvo hospodárstva nesúhlasí so zavádzaním povinných zásob plynu navrhovaných stranou SaS. Rezort tak reagoval na návrh bývalého štátneho tajomníka ministerstva Karola Galeka novelizovať energetické zákony tak, aby obsahovali povinné skladovanie plynu v zásobníkoch. Rezort hospodárstva považuje takúto záťaž pre dodávateľov energií za enormnú a pripomína, že zvýšené náklady by sa pretavili iba do zvýšenia cien energií.

