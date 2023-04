Dobré ráno: Chytila konečne polícia vraha Daniela Tupého?

Polícia sa domnieva, že našla vraha spred osemnástich rokov.

Po takmer osemnástich rokoch sa možno konečne dozvieme, ako to naozaj bolo. V novembri v roku 2005 útočník či útočníci napadli a zabili na bratislavskom Tyršovom nábreží Daniela Tupého.

Z vraždy je dnes obvinený advokát Adam Puškár, ktorý momentálne sedí v útekovej väzbe.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Čo sa teda pred rokmi stalo, ako na to teraz polícia prišla a... kto to vlastne advokát Puškár je?

Tomáš Prokopčák sa v podcaste Dobré ráno pýta Petra Kováča.

Zdroj zvukov: TA3, RTVS, TV Markíza

Krátky prehľad správ

Guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír podá odpor proti trestnému rozkazu Špecializovaného trestného súdu. O vine Petra Kažimíra z podplácania rozhodol súd na začiatku apríla, keď vydal trestný rozkaz a uložil mu peňažný trest vo výške 100-tisíc eur. Rozhodnutie súdu ešte nie je právoplatné.

Poslanec György Gyimesi odchádza z poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Na tlačovej konferencii spoločne s Igorom Matovičom oznámil, že o svojej politickej budúcnosti rokuje so stranou Aliancia.

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v marci klesla na 5,61 percenta. Podľa ministerstva práce a sociálnych vecí je na trhu zhruba 150-tisíc nezamestnaných, ktorí by mohli okamžite nastúpiť do práce. V počte nezamestnaných sme tak na predkrízovej úrovni.

Košice chcú výrazne spomaliť dopravu v meste, v rôznych lokalitách plánujú zaviesť tridsiatku. Vyplýva to zo stratégie rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice. Európska rada pre bezpečnosť v doprave považuje pritom rýchlosť 30 kilometrov za hodinu za nový štandard pre mestské oblasti, kde sa motorové vozidlá miešajú s chodcami a cyklistami.

Európa síce zaviedla sankcia na ruskú ropu. No naďalej nakupuje produkty z tejto ropy od iných krajín: zo situácie tak v skutočnosti ťažia najmä Čína, Turecko, India, Singapur a Spojené arabské emiráty. Tie lacno nakupujú ruskú ropu a ďalej ju spracúvajú. Analýza fínskeho Strediska výskumu energií a životného prostredia zistila, že Európska únia je naďalej najväčším dovozcom produktov z ruskej ropy napriek tomu, že zaviedla najprísnejšie sankcie proti Moskve.

Odporúčanie

Hovoria o nej ako o kauze storočia: teda ak dôjde na ohováranie a Spojené štáty. No americká televízia Fox News preslávená svojou podporou konzervatívcom, konšpiráciám a klamstvá sa napokon - prekvapivo - dohodla mimosúdne. Firme Dominion Voting Systems zaplatí za ohováranie takmer 800 miliónov dolárov. A je to pre Fox dobrá správa... keď už pre nič iné, súdy nebudú naďalej zverejňovať dôkazy, ako televízia vo svojom vysielaní vedome klamala a zavádzala. Ak vás tento prípad a jeho dôsledky zaujímajú viac, dnes odporúčam text Ako Fox News prehrali žalobu a vyhrali vojnu na The Atlantic.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.