Klik: YouTube bez reklamy má na Slovensku viac ľudí ako Voyo

Komentovaný prehľad technologických správ.

Užitočné odkazy

Témy podcastu

Microsoft Loop (konkurencia Notion) je tragédia

Prichádzajú ďalšie Twitter klony: Substack Notes a BlueSky

Mobilný gaming sa vstrebal do veľkého biznisu (Sega kúpilo Rovia, tvorcu Angry Birds)

Najpopulárnejšie streamovacie platformy medzi slovenskými používateľmi

Google by mal predstaviť svoj skladací smartfón Pixel Fold už 10. mája

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Najpopulárnejšie streamovacie platformy medzi slovenskými používateľmi

Nové dáta o používateľoch streamovacích služieb na Slovensku potvrdili dominanciu Netflixu.

Americká platforma, ktorá začala predajom filmov na DVD a ich posielaním poštou, sa už roky objavuje na prvom mieste. A potvrdili to aj dáta od agentúry Wavemaker zo zdrojov GroupM Audience Origin z reprezentatívneho prieskumu 2500 respondentov zo začiatku roka.

Až 54% slovenských používateľov, ktorí používajú niektorú zo streamovacích video služieb, využíva Netflix.

Na druhom mieste s 30% je prekvapivo YouTube Premium, predplatiteľská služba, ktorá umožňuje sledovať YouTube úplne bez reklám, sťahovať ich na offline pozeranie a v balíčku poskytuje aj YouTube Music Premium s podobným katalógom hudby ako Spotify.

28% streamerov má HBO/HBO Max a domácu platformu Voyo využíva podľa prieskumu 24% ľudí. Voyo vo februári oznámilo, že má na Slovensku a v Česku už viac než 500-tisíc predplatiteľov.

Piatou najpopulárnejšou video streamovacou službou na Slovensku je Disney+, ktoré prišlo pred necelým rokom, využíva 15%. Nasleduje FilmBox+ s 12%, JOJ play s 11%, Mall.TV s 5% a Amazon Prime Video s Apple TV+ po 4%.

Podľa nedávneho prieskumu NMS Market Research Slovakia streamovacie služby na Slovensku využíva až 45 % populácie.

Microsoft Loop nie je Notion, ani zďaleka

Všetky moje dôležité veci na jednom mieste je cieľ, ktorý sa v Microsofte beznádejne pokúšajú naplniť už desaťročia.

Spleť dokumentov, emailov a správ, tabuliek a zoznamov úloh ale naďalej žije roztrúsená po celkom ekosystéme Microsoftu.

Najbližšie k jednému centrálnemu miestu mal kedysi Sharepoint a dnes komunikačný nástroj Teams, ale poriadok v nich bežný používateľ udržiava len ťažko.

Tento problém mal vyriešiť systém Loop, pod ktorý chce firma zjednotiť dôležité dokumenty aj pracovné procesy. Ak by Loop fungoval dokonale, každý e-mail, tabuľka či odsek textu by mohol byť kúsok skladačky, ktoré by sa schádzali v systéme Loop.

Tieto kúsky si potom viete v samostatnom rozhraní zostaviť do vlastnej skladačky, dať im nový kontext, alebo proste ich len upratať podľa svojho vkusu bez toho, aby ste rozhodili organizáciu iných ľudí v tíme.

Na podobnom princípe samostatných kusov obsahu, ktoré môžete ľahko prepájať a dávať im kontext fungujú napríklad systémy ako Notion či Obsidian. Začali ako inteligentné poznámkové bloky a časom umožnili používateľom prepájať obsah veľmi užitočným spôsbom.

Microsoft sa toto pokúša zreplikovať pre celý svoj ekosystém a v rovnakom čase zjednodušiť. Výsledok je smutý.

Loop v prvej dostupnej verzii, ktorú oficiálne označujú ako náhľadovú, nemá logiku, funkcie ani základné pohodlie, ktoré ponúka konkurencia. Nevie používať intuitívne linkovanie obsahu cez hashtagy ani nevytvára automatické prepojenia medzi príbuzným obsahom. Chýbajú základné veci pre používateľské pohodlie.

Je možné, že o pol roka či rok systém vo firme dotiahnu. No budú čeliť problém sliepky a vajíčka. Loop bude mať zmysel, len ak ho budú používať kolegovia v tíme a tí ho nebudú používať, kým ho nebudú používať ostatní kolegovia. Microsoft potreboval, aby vajíčko bolo tak lákavé, že pritiahne prvých používateľov a to sa zjavne nepodarilo.

RIP Mobilný gaming

Viac herných správ nájdete v sesterskom newslettri Herný update

Sega plánuje kúpiť vývojárske štúdio Rovio za približne 770 miliónov dolárov. Rovio je známe najmä vďaka sérii mobilných hier Angry Birds. Ešte pred desiatimi rokmi sa zdalo, že mobilné hry prevalcujú herný biznis.

No napriek tomu, že mobilné hry patria medzi posledné rýchlo rastúce časti herného trhu sa herné vydavateľstvá postupne začleňujú pod tradičné herné firmy.

Zyngu kúpilo vydavateľstvo Take-Two, tvorcovia Candy Crush sú súčasťou Activision-Blizzard a smerujú pod Microsoft. Ukazuje sa, že mobilné hry nie sú oddelená forma zábavy a budú žiť v úzkom prepojení s tradičnou odnožou herného trhu.

Ak vás baví čítať tento newsletter, skúste aj ďalšie 📲 FWIW by David Tvrdon: Týždenný newsletter písaný po anglicky o technologických novinkách, médiách a informáciách ohľadom podcastov. Odoberať > 🎮 Herný update: Newsletter o hrách a ľuďoch, ktorí ich tvoria. Každú stredu ho píšu Martin Juruš a Ondrej Podstupka. Odoberať > ☀️ Ranný brífing SME, denný prehľad správ. Odoberať > Celá ponuka newslettrov SME

Správičky

Unikli informácie o tom, že Google predstaví skladací telefón Pixel Fold už 10. mája na konferencii Google I/O. Má stáť veľmi podobne ako skladací Samsung Z Fold a bude o niečo ťažší, pretože má väčšiu baterku. (CNBC)

Podľa zamestnancov Google je četbot Bard patologický klamár, zavádza a šíri dezinformácie. Nové odhalenia ukazujú, aké kompromisy urobil technologický gigant pri vývoji, aby mohol súperiť s Microsoftom a OpenAI. (Bloomberg, Washington Post)

4 z 5 najsťahovanejších aplikácií v USA v tomto roku boli vyvinuté a publikované čínskymi spoločnosťami. Ide o Temu, TikTok, CapCut, a Shein. Iba Instagram bol z amerických v prvej päťke na štvrtom mieste. (apptopia)

Spoluzakladateľ OpenAI Greg Brockman na TED prezentácii opísal príbeh ChatGPT. (TED)

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/C_78DM8fG6E

Snapchat oznámil, že má 3 milióny predplatiteľov služby Snapchat+ a četbota My AI sprístupnil pre všetkých používateľov. (LinkedIn)

V súčasnosti je na Linkedine 213 miliónov odberov newsletterov, čo je štvornásobný nárast od januára 2022 do roku 2023. Linkedin uviedol, že 53 miliónov používateľov sa prihlásilo na odber aspoň jedného newslettra na platforme, čo je trojnásobný nárast v rovnakom časovom období. (Press Gazette)

Najpopulárnejšie podcasty v marci opäť produkovali ZAPO, Rádio Expres, Denník N, SME.sk aj Forbes Slovensko. (skpodcasty.sk)

Elon Musk odstránil modré odznaky verifikácie používateľom, ktorí si neplatia predplatné Twitter Blue. Avšak zároveň ho udelil niektorým vysokoprofilovým účtom bez platenia, teda niečo, čo kritizoval Musk, keď Twitter pred jeho nástupom udeľoval verifikačné odznaky rôznym používateľom. (The Verge)

Zo Zeme odštartovala najvýkonnejšia raketa súčasnosti, potom vybuchla . Dvojstupňová raketa Starship mierila na obežnú dráhu Zeme, no zhruba štyri minúty po štarte vybuchla za potlesku pracovníkov z riadiacej veže. SpaceX rátal s tým, že test nemusí byť stopercentne úspešný. Za úspech pokladajú už to, že sa zo situácie niečo naučia. K prvému orbitálnemu testu si gratulovali. (SME Tech)