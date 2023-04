Dobré ráno: Ako bohatí Rusi stále míňajú v Európe peniaze

Ruská oligarchia prichádza o luxus, no vie si v Európe poradiť.

Vily, luxusné jachty, drahé šperky aj večierky. To sa stále odohráva v Európe a peniaze míňajú extrémne bohatí Rusi, presnejšie, ich manželky a bývalé manželky, partnerky mužov na sankčných zoznamoch.

Ako je možné, že ruská oligarchia si stále môže dopriať v Európe luxus, navyše financovaný vojnovými peniazmi, a či ruskí oligarchovia naozaj chudobnejú?

Tomáš Prokopčák sa v podcaste Dobré ráno pýtal reportéra Lukáša Onderčanina.

Zdroj zvukov: CNN, TA3, TV Markíza, The Sun

Krátky prehľad správ

Nové výsledky testov preukázali, že múka nie je kontaminovaná ani škodlivá. Uviedol to dočasne poverený minister pôdohospodárstva Vlčan v súvislosti s výsledkami kontroly múky a obilia v Kolárove.

V pytliackej kauze Andreja Jahnátka , syna exministra pôdohospodárstva, sa údajne angažovali rovno dvaja exministri za Smer. Ukazuje to uznesenie o obvinení policajta z Levíc, ktoré má denník SME k dispozícii a ktorý mal toto pytliactvo ututlať. Tým druhým mal byť Robert Kaliňák.

Európska únia poskytne vyše 190 miliónov eur na lepšiu železničnú infraštruktúru na Slovensku. Modernizovať by sa mali trate Strážov-Žilina a Budatín-Žilina a koľaje v stanici Žilina. Dobudujú sa tiež nástupištia, protihlukové steny a podchody pre chodcov a cyklistov.

Ukrajina zrejme plánovala masívne útoky na Moskvu, a to na výročie invázie 24. februára. Podľa amerického denníka Washington Post však od toho na žiadosť USA upustila. Útoky mala vykonať ukrajinská rozviedka, Ukrajina mala zvažovať aj námorný úder na Novorossijsk. Spojené štáty sa však báli nukleárnej reakcie Kremľa.

Zem cez víkend zasiahla silná geomagnetická búrka. Ak ste mali šťastie na počasie, v nedeľu sa tak dala polárna žiara pozorovať na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách, napríklad v Česku.

Odporúčanie

Dávno som vám neodporúčal muziku, tak dnes to trochu napravím: ak máte čo i len trošku radi moderné elektronické pesničkárstvo, veľmi odporúčam nový album Fever Ray Radical Romantics. Je to taký trochu iný pop, vraj dokonca zápisky k láske, ale veľmi svojské. Napokon, na albume spolupracovali aj Trent Reznor z Nine Inch Nails či Karinin brat Olof, s ktorým tvorí duo the Knife. A okrem nich započujete aj výrazný vplyvy Bjork: ale – a to predovšetkým - nádhernú prácu so zvukom pripomínajúci Emiku či Amona Tóbina.

