Budúcnosť zdravotníctva nie je len o umelej inteligencii

Operácie na diaľku budú bežnejšie.

Medicína za posledné dve storočia robila obrovské skoky. Antibiotiká, vakcíny či transplantácie – to všetko výrazne zväčšilo očakávanú dĺžku života. Ako to však bude pokračovať? Aké zmeny do zdravotníctva prinesie umelá inteligencia? A ako sa dá operovať na diaľku? O tom všetkom diskutujú Jozef, Samuel a Ľuboš Iro, šéf vývojového centra v Siemens Healthineers.

