Dobré ráno: Osýpky môžu byť fatálne pre malé deti aj seniorov

Od začiatku roka bolo na Slovensku päť prípadov osýpok.

Najúčinnejšou prevenciou proti osýpkam je očkovanie, no práve to pri tejto chorobe klesá. Najnovšie sme sa dostali pod hranicu kolektívnej imunity - znamená to vyššie riziko vzniku lokálnych epidémii. Osýpky pritom patria medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia detského veku.

Prečo je zaočkovaných detí menej, čo nakazenému dieťaťu hrozí a ako na to reaguje štát?

Jana Maťková sa v podcaste Dobré ráno pýta redaktorky denníka SME Denisy Koleničovej.

Zdroje zvukov: TV Markíza, TASR, TA3, Televízia Poprad

Krátky prehľad správ

Slovenský plán obnovy sa necelé dva roky od jeho schválenia bude aktualizovať. Pôvodný balík sa zníži o vyše pol miliardy eur, pribudne však nová kapitola, zameraná na odklon od ruského plynu, na ktorú získame dodatočných 403 miliónov eur.

Peter Šťastný sa definitívne musí ospravedlniť Jozefovi Golonkovi za to, že pred desiatimi rokmi naznačoval, že Golonka je komunista a eštébák. Rozhodol o tom najvyšší súd, ktorý potvrdil predošlé rozhodnutia nižších súdov. Šťastný musí zaplatiť aj trovy konania.

Slovensko dočasne obnoví kontroly na hraniciach. Prebiehať budú od 24. mája do 8. júna kvôli dvom medzinárodným udalostiam, ktoré bude Slovensko hostiť. Dohodla sa na tom vláda.

Domácnosti s nízkymi príjmami môžu získať jednorazový príspevok sto eur. O príspevok však musia požiadať na úrade práce a sociálnych vecí, vyplýva z rozhodnutia vlády, ktorá reaguje na zvýšenú mieru inflácie a vysoký rast cien energií.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že hovoril so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom. Kyjev podľa neho vyšle do Pekingu veľvyslanca. Čína, ktorá je považovaná za blízkeho spojenca Ruska, vo februári zverejnila svoj plán na ukončenie vojny na Ukrajine.

Odporúčanie

S témou súvisí aj moje odporúčanie. Náš podcast Dejiny sa v jednej zo svojich epizód venoval histórii očkovania - ako sa lekári a vedci dopracovali k prvým vakcínam a aj o tom, ako sa ľudia obávali, že im po očkovaní začnú z tela rásť rohy. Vypočujte si epizódu Z kravína k prvej vakcíne. Ako sa začalo očkovať?

