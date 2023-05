Sexuálna výchova by nemala byť tajomnou komnatou. Intímne partie sú prirodzenou súčasťou tela

Hostkami boli Radka Mikšík a Mária Kubalová.

Keď sa povie sexuálna výchova, mnohí majú predsudky. Ako keby sme otvorili nejakú tajomnú komnatu.

Zveličené predstavy hovoria, že mladí ľudia sa na týchto hodinách budú učiť navliekať kondóm na banán a podrobnosti o sexuálnych polohách. Ako to už býva, aj v tomto prípade je realita iná.

„Sexuálne a reprodukčné zdravie je stav, v ktorom je zdravé naše telo, ako aj naša myseľ vo všetkých ohľadoch, ktoré sa týkajú sexuality i reprodukcie. Keď hovorím sexuality, neznamená to iba sex, aj keď aj ten patrí do tejto kategórie. Sexualita zahŕňa oveľa širšie spektrum tém. Je to starostlivosť o naše telo, možnosť poznať ho, poznať, čo je jeho pravý stav, je to starostlivosť o naše vzťahy, zároveň je to aj prístup k vzdelávaniu o týchto témach,“ vysvetľuje v podcaste Vizita lektorka sexuálnej a vzťahovej výchovy Radka Mikšík.

„Netýka sa len jednotlivcov, ale aj párov, dokonca rodín a celých spoločenstiev. Mnohých ľudí prekvapuje, že sexuálne a reprodukčné zdravie zahŕňa aj témy prevencie, základnej hygieny o intímne partie alebo informácie o návšteve gynekologičky alebo urológa,“ dodáva.

Návštevy a vyšetrenia u gynekologičky sa stále mnohé ženy obávajú.

„Netreba gynekológiu vnímať ako nejakého strašiaka. Každá prehliadka sa začína najprv rozhovorom. Lekár alebo lekárka sa najprv opýta na záležitosti týkajúce sa zdravotného stavu,“ hovorí gynekologička Mária Kubalová.

„Zaujíma nás osobná anamnéza, ochorenia, na ktoré sa v danom čase pacientka lieči alebo ich v minulosti prekonala. Či užíva nejaké lieky, trpí nejakou alergiou, aká je jej rodinná anamnéza – či sa v rodine vyskytuje onkologické ochorenie, čas prvej menštruácie, pravidelnosť a nepravidelnosť cyklu, aké dlhé je krvácanie, či má bolesti. U starších žien sa pýtame aj na tehotenstvo,“ opisuje lekárka priebeh prvej prehliadku v gynekologickej ambulancii.

V novej epizóde sa redaktorka Denisa Koleničová rozprávala s dvoma hostkami o tom, čo si máme predstaviť pod sexuálnym a reprodukčným zdravím, ako by sme sa oň mali starať, ale aj o tom, ako tému preberať s deťmi.

Hostkami Vizity boli gynekologička Mária Kubalová a lektorka vzťahovej a sexuálne výchovy Radka Mikšík. (zdroj: SME)

Respondentky: Mára Kubalová Je gynekologička s praxou v Česku aj na Slovensku.

Študovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Absolvovala stáž v Centre pre liečbu endometriózy a ukončila špecializačné štúdium v odbore gynekológia a pôrodníctvo.

V gynekologickej praxi sa venuje aj transrodovým ľuďom.

Ako odborná konzultantka z gynekológie a pôrodníctva pomáhala aj pri príprave učebníc vzťahovej a sexuálnej výchovy pre základné a stredné školy.

Osvete sa venuje aj na sociálnych sieťach na svojom profile the.gynecologist. Radka Mikšík Je lektorkou vzťahovej a sexuálnej výchovy v organizácii Intymyta

Vzdeláva mládež, rodičov, firmy, aj učiteľky a učiteľov, alebo lekárky a lekárov.

Tvorí metodiky, vzdelávacie programy a materiály.

Ako spoluautorka sa podieľala na tvorbe komiksu Dospej matere pre mládež.

Participovala na príprave knihy Ja v tvojom veku…!

Spolutvorila aj kurikulárnu reformu v pracovnej skupine sexuálna výchova a venuje sa osvete o týchto témach aj online.

Je účastníčkou programu Teach for Slovakia.

Pracovala vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie SAV.

Absolvovala kurz pedagogiky a vzťahovej a sexuálnej výchovy.

Už druhý rok spoluvedie kurz Základy sexuálnej výchovy na Univerzite Komenského.

