Klik: V technológiách už úrady chránia aj neexistujúce trhy

Témy podcastu

Nová éra regulácie pre veľké technologické firmy

Kvartálne výsledky: Alphabet, Meta, Microsoft, Spotify

Prečo Microsoft nabúral v Británii

Nižšie je rozšírená verzia správy, ktorá pôvodne vyšla v sesterskom newslettri Herný update.

Britský protimonopolný úrad The Competition and Markets Authority (CMA) neudelí Microsoftu povolenie na kúpu vydavateľstva Activision-Blizzard. Úrad tvrdí, že Microsoft by získal príliš silnú pozíciu v segmente streamovania hier.

Microsoft aj Activision potvrdili, že sa proti rozhodnutiu plánujú odvolať. To však môže trvať až deväť mesiacov a ak sa odvolanie podarí, transakcia znova skončí na stole CMA.

Úrad má obavu, že Microsoft by kúpou titulov Activision získal príliš silnú pozíciu na trhu. Nejde výlučne len o šírku katalógu, ktorá by bola aj po akvizícii podobná konkurentom.

Úrad má tiež obavu, že by sa v Microsofte stretol široký herný katalóg, rozbehnutý obchodný model herného predplatného Game Pass a silná technologická infraštruktúra. Spojenie všetkých troch faktorov by podľa CMA mohlo Microsoftu umožniť prakticky ovládnuť trh so streamovaním hier.

Menší cloudoví konkurenti, s ktorými Microsoft v posledných mesiacoch uzatváral zmluvy garantujúce prístup k titulom od Activsion na desať rokov, majú infraštruktúru, ale chýba im konkurencieschopné predplatné. Vydavatelia s vlastným katalógom zas nemajú dosť peňazí na to, aby vybudovali a udržiavali veľkú infraštruktúru.

Na prípade je zaujímavé, že CMA sa rozhodla zablokovať akvizíciu pokrývajúcu niekoľko trhov pre to, aby ochránila ten najmenší, ktorý je navyše v rozvojovej fáze.

Globálny obrat streamovania je v jednotkách miliárd eur. Globálny obrat konzolových hier, čo je druhá kľúčová časť akvizície, ku ktorej úrad nemal výhrady, sa ráta v stovkách miliárd eur ročne.

Inak povedané, CMA zastavila fúziu, ktorú na hlavnom trhu nepovažovala za monopolnú, pre to, aby ochránila hypotetický budúci trh so streamovaným herným obsahom.

Úrady strážiace konkurenciu doteraz týmto spôsobom neuvažovali, čo je aj vysvetlenie toho, prečo kroky CMA prekvapili väčšinu analytikov aj Microsoft. Ak sa tento druh ujme, bude to v praxi znamenať takmer úplné zablokovanie stredných a väčších akvizícií pre veľké technologické firmy.

Mimochodom, zlyhanie streamovacej služby Google Stadia, ktorá mala špičkovú infraštruktúru aj technológiu, ale nedokázala so streamovaním ponúknuť predplatné herného obsahu, mohlo byť pre CMA dobrým príkladom toho, že streamovací produkt potrebuje okrem titulov aj dobrý obchodný model.

Ak zlyhanie Stadia naozaj prispelo k rozhodnutiu CMA (čo je, samozrejme, čistá špekulácia), bol by to už druhý strategický ťah Microsoftu, ktorý osobne storpédoval Phil Harrison, pod ktorého vedením zlyhala Stadia a pred pôsobením v Google nezvládol v Microsofte štart konzoly Xbox One.

Microsoft musí podľa pôvodnej dohody o prevzatí Activision transakciu dokončiť v priebehu júla tohto roka. Ak sa to firme nepodarí, musí s Activision vyjednať dohodu o predĺžení, alebo zaplatiť vydavateľstvu tri miliardy dolárov. Keďže súčasné vedenie Activsion má naďalej o fúziu záujem, firmy sa pravdepodobne dohodnú na predĺžení lehoty.

V najbližších týždňoch sa k transakcii vyjadrí aj Európska komisia a americký úrad FTC. Bez schválenia amerických, európskych a britských úradov je prakticky nemožné transakciu dokončiť. Trhy sú príliš dôležité na to, aby ich mohla firma ignorovať, aj keď Británia je menší z najväčších trhov.

Microsoft by sa mohol pokúsiť obmedziť služby poskytované v Británii tak, aby pred súdom vedel dokázať, že sa drží rozhodnutia britských úradov, ale výsledok by bol pravdepodobne príliš nepraktický. Najčistejšia cesta pre firmu je nateraz sa odvolať a čakať.

Kvartálne výsledky

Alphabet

Materská spoločnosť Googlu oznámila lepšie ako očakávané zisky a príjmy za prvý štvrťrok 2023, ale tiež oznámila zníženie pracovnej sily o 6 percent. Spoločnosť čelila poklesu príjmov z reklamy kvôli hospodárskemu spomaleniu. YouTubu klesli tržby tretí kvartál po sebe, ale Google Cloud bol prvýkrát v zisku. (CNBC, Variety)

Amazon

Amazon mal dobrý štvrťrok. Spoločnosť vykázala tržby vo výške $127,4 miliárd, čím prekonala očakávania analytikov. Okrem cloudu vykázal Amazon silný rast opäť v reklamnej divízii. Akcie spočiatku narástli, ale keď vedenie naznačilo, že rast príjmov z cloudu bude v blízkej budúcnosti naďalej spomaľovať, začali klesať. Spoločnosť prepustí ďalších 27-tisíc ľudí, čo bude za posledné obdobie znamenať zníženie počtu zamestnancov dohromady o 76-tisíc ľudí. (CNBC, Variety)

Meta

Meta, spoločnosť predtým známa ako Facebook, oznámila lepšie ako očakávané príjmy za prvý štvrťrok 2023, čím ukončila sériu troch po sebe nasledujúcich štvrťrokov poklesu predaja. Spoločnosť pripísala rast príjmov silnému dopytu po svojich reklamných produktoch a službách, najmä v regiónoch Severnej Ameriky a Ázie a Tichomoria. Zuckerberg tiež potvrdil svoj záväzok budovať metaverzum, platformu virtuálnej reality, ale tiež dodal, že už nezaostávajú ako firma v budovaní našej infraštruktúry umelej inteligencie a v najbližších mesiacoch chce priniesť na trh do svojich aplikácií produkty s generatívnou umelou inteligenciou. (NY Times)

Microsoft

Microsoft má za sebou rozpačitý kvartál, v ktorom sa nedarilo tradičnému biznisu, ako je predaj licencií Windows a zariadení, ale poklesol aj predaj herných konzol Xbox. Naopak, rast vykázal najmä cloudový biznis a predaj služieb. Microsoft 365 má už vyše 65 miliónov predplatiteľov a aplikáciu Teams mesačne využíva 300 miliónov používateľov. (The Verge)

Spotify

Spotify má za sebou úspešný kvartál a spoločnosť uviedla, že má celkovo 515 miliónov používateľov, z toho je 210 miliónov platiacich. Streamovacia služba opäť vykázala stratu, čo je podľa anylitkov v poriadku, ak pokračuje v raste a približuje sa k cieľu získať miliardu používateľov do roka 2030. (The Verge)