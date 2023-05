Dobré ráno: Vraždu Remiáša zrejme nikdy nevyšetria, ale všetci tušíme ako to bolo

Od vraždy uplynulo 27 rokov.

Je to presne 27 rokov, čo v Bratislave vybuchlo auto Róberta Remiáša. Všetko nasvedčuje tomu, že jediný, kto mal záujem ho zavraždiť bola SIS pod vedením Ivana Lexu.

Remiáš bol totiž jedinou spojkou korunného svedka únosu Michala Kováča mladšieho.

Remiáš by mal dnes 52 rokov, a keď uhorel v aute, bol to len mladý 25-ročný muž. A hoci všetci tušíme ako to bolo, jeho vražda zrejme zostane už navždy nepotrestaná.

Zuzana Kovačič Hanzelová sa v podcaste Dobré ráno rozpráva so šéfom domácej redakcie denníka SME Matúšom Burčíkom.

Zdroje zvukov: TA3, YouTube

Krátky prehľad správ

Ak by sa parlamentné voľby konali v druhej polovici apríla, tesne by zvíťazil Smer so 17,7 percentami . Vyplýva to z prieskumu, ktorý spravila agentúra Focus pre reláciu Na telo televízie Markíza. V tesnom závese je hlas so 17, nasleduje Progresívne Slovensko s 13timi percentami, republika s necelými 10timi percentami, Sme rodina, KDH, OĽANO a SaS okolo šesť percent a aliancia SNS a Demokrati, všetci približne so štyrmi percentami preferencií.

V Spojených štátoch končí za menej ako dva mesiace už tretia veľká banka. Úrady zatvorili finančný ústav First Republic Bank z Kalifornie, jeho novým vlastníkom bude najväčšia americká banka JPMorgan Chase & Co.

Turecká tajná služba MIT zabila pri operácii v Sýrii vodcu teroristickej skupiny Islamský štá t. Tvrdí to turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Abú Husajn al-Kurajší viedol džihádistickú organizáciu od novembra 2022.

Povereným rektorom policajnej akadémie v Bratislave bude od 1. mája Michal Marko. Funkciu bude vykonávať do vymenovania nového rektora. Rektorku Kurilovskú odvolala prezidentka Čaputová po tom, čo na škole postrelili mladú kadetku.

Odporúčanie

Ak si chcete prečítať viac o vražde Roberta Remiáša, kolega Burčík napísal veľkú reportáž.

