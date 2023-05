Zoom: Vedecký návod, ako prežiť pondelok

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

Pondelky sú peklo. Teda neviem, ako to máte vy, ale návraty do práce po víkende nebývajú vždy práve najjednoduchšie. A nie je to len náš subjektívny pocit, tejto téme sa venujú aj vedci. Teraz prišli sa odporúčaniami, ako si pondelky zlepšiť.

Tento týždeň sa v podcaste Zoom pokúsime vylepšiť naše pondelky, pozrieme sa na kmeň covidu, ktorý sa objavil na poľských norkových farmách a dozvieme sa, čo má senná nádcha spoločné s naším črevným mikrobiómom.

