Dobré ráno: Je vaša zelená energia naozaj zelená?

Čo sa ukrýva za rôznymi envirobalíčkami.

Zrejme ste na to už narazili, dodávatelia vašej energie tvrdia, že ak si trochu priplatíte, môžete svoju energiu získavať zelenú a z obnoviteľných zdrojov. To nie je problémom, filozoficky to je správny smer: akurát ako všetko, aj toto má svoje ale. Napríklad marže alebo praktiky predajcov, ktoré niekedy prinajlepšom hraničia so slušnosťou.

Ako to je teda so zelenou energiou a kedy by ste mali ako zákazník spozornieť?

Tomáš Prokopčák sa v podcaste Dobré ráno pýta Evy Frantovej.

Zdroj zvukov: ZSE

Krátky prehľad správ

Inštruktor, ktorý postrelil kadetku, už podobný incident mal. Náhodný výstrel zo služobnej zbrane padol podľa zistení denníka SME na hodine Vladimíra Šeparneva už v polovici októbra 2021. Na hodine sa vtedy študenti učili zaobchádzať so zbraňami, konkrétne so samopalom vzoru 58 a mali používať školské náboje bez strelného prachu. V rozpore s predpismi však strieľali do priestoru, v ktorom boli iní študenti. Vtedy sa ozval výstrel spôsobený ostrým nábojom a len šťastnou náhodou vtedy nikoho netrafili. Viac sa dočítate v texte Inštruktor, ktorý postrelil kadetku, už podobný incident mal. Škola ho ututlala na SME.sk.

Inflácia v eurozóne v apríli mierne vzrástla, dostala sa na sedem percent, uviedol v rýchlom odhade Eurostat. Hlavný podiel na inflácii malo - rovnako ako v predchádzajúcich mesiacoch - zdražovanie potravín. Na Slovensku dosahovala 14 percent. Očakáva sa tiež, že Európska centrálna banka bude zvyšovať úrokové sadzby.

Spoločnosť IBM preruší nábor na pozície, ktoré môže nahradiť umelá inteligencia. Firma odhaduje, že by takto dokázala nahradiť tisíce pozícii v priebehu piatich rokov. Umelá inteligencia by mala vykonávať jednoduchšie úlohy, ako je poskytovanie potvrdenia o zamestnaní alebo presun zamestnancov medzi oddeleniami.

Zo Sudánu utieklo 100-tisíc ľudí a podľa OSN je najmenej trikrát toľko vnútorne vysídlených. V krajine pokračujú boje, napriek oficiálnemu prímeriu. Zároveň v krajine chýba humanitárna pomoc, zhruba 30 ton pomoci čaká v prístave v Dubaji na zlepšenie bezpečnostnej situácie.

Odporúčanie

India sa stáva najľudnatejšou krajinou na našej planéte. A zároveň by chcela byť ďalšou superveľmocou: predstavuje si, ako sa vydá na cestu Číny. Lenže, to bude problém a India má na tej ceste ťažkostí veľa: už len preto, že Čína chce Čínou zostať. Prečo by India mohla byť ďalším globálnym superhráčom a prečo ním pravdepodobne nebude, vysvetľuje môj obľúbený podcast The Daily. Epizóda Môže sa stať India ďalšou globálnou superveľmocou je mojim dnešným odporúčaním.