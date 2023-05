Čo všetko treba spraviť, aby sa krajina uzdravila z vojny? A ako dlho to trvá?

Dagmar Kusá o traume a uzdravení.

Ruská vojna síce ešte trvá, no už dnes môžeme premýšľať nad tým, čo nás čaká, keď sa raz skončí.

Z minulých vojen a násilných konfliktov vieme, že uzavretím mierovej dohody minulosť nezmizne: generácia ľudí zostáva traumatizovaná tým, čo videli, čo cítili a čo stratili. K prežitému sa mnohí preživší a preživšie nemajú chuť vracať, necítia bezpečie a porozumenie pre rozpovedanie svojho príbehu.

Ďalšia generácia, ktorej sa vojna nedotkla, tak často nemá informácie o tom, čím si rodičia a starí rodičia prešli a spoločnosť, ktorá si nezreflektuje svoju minulosť tak zostáva zaseknutá v kolektívnej traume.

V novej epizóde podcastu Ľudskosť sa Barbora Mareková rozpráva s Dagmar Kusou, politologičkou a odborníčkou na procesy zmierenia po vojnových a iných násilných konfliktoch.

Rozprávajú sa o spoločenstvách, ktoré prekonali obdobie vojny, či genocídy a pokúsili sa s ním vysporiadať. Dagmar povie, aké lekcie si môžeme z týchto príbehov vziať do dnešnej situácie, ale aj do budúcnosti a čo presne vedie k skutočnému mieru, k uzdraveniu a k rovnosti medzi ľuďmi.

Rozprávajú sa napríklad o Južnej Afrike, kde si v 90. rokoch - po páde apartheidu - zriadili takzvanú Komisiu pre pravdu a zmierenie, ktorej vypočutia boli vysielané v televízii.

“Táto komisia je dodnes jedným z najúspešnejších modelov,” vraví Dagmar v podcaste. “Aj tým, ako dlho trvala, ako rozsiahla bola, ako pracovala s verejnou mienkou, vďaka širokému kontaktu s verejnosťou, a aj tým, aký dôraz kládla na osobné, ľudské zmierovanie medzi preživšími a páchateľmi.”

Dagmar hovorí, ako sa po vojne cítia preživší a ich potomkovia a ako páchatelia a ich potomkovia. Kto všetko by sa mal zodpovedať za násilie a ako pristupovať k ľuďom, ktorí bránili svoju krajinu, ale popri tom spáchali aj zločiny proti ľudskosti.

Rozobrali aj tému odpustenia. Či po brutálnom násilí, ako je vojna a genocída, je vôbec možné - a ak áno, za akých podmienok.

Spomenuté v podcaste:

- No Future Without Forgiveness (Desmond Tutu)

Hostka odporučila knihy:

- A Human Being Died That Night (Pumla Gobodo-Madikizela)

- The Lost Executioner: A Story of the Khmer Rouge (Nic Dunlop)

- Revolúcia s ľudskou tvárou (James Krapfl)

