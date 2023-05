Dobré ráno: Stratégovia, mágovia, marketéri. Kto sú ľudia v pozadí politických strán?

Radia politikom, riadia kampane.

Široká verejnosť o nich zvyčajne netuší, nepozná ich mená ani tváre, no sú to práve oni, ktorí riadia kampane politických strán a ich chyby spolurozhodujú, ako strany vo voľbách dopadnú.

Politickí stratégovia, kampaňoví manažéri, poradcovia a spindoktori sa dnes ukrývajú prakticky za každou stranou: niektorí verejne, iní sa snažia komunikovať s médiami čo najmenej.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Tomáš Prokopčák sa v podcaste Dobré ráno rozpráva s Dankou Hajčákovou.

Zdroje zvukov: Youtube/Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Youtube/Maroš Šefčovič, Youtube/Zuzana Čaputová, DVTV, Facebook/Andrej Babiš, Hospodárske noviny

Krátky prehľad správ

Zdravotné poisťovne už takmer vyčerpali výdavky na lieky na výnimku, a to iba začal máj. Tvrdia, že potrebné je zvýšiť rozpočet pre zdravotníctvo. Rezort zdravotníctva sa týmto problémom bude zaoberať a chce zistiť, či je takéto dofinancovanie potrebné.

Rusko tvrdí, že Ukrajina sa v noci pokúsila o dronový útok na kremeľskú rezidenciu ruského prezidenta. Putin má byť v poriadku. Hovorca ukrajinského prezidenta však poprel akékoľvek spojenie Kyjeva s útokmi dronov na Kremeľ, už len preto, že to podľa neho nie sú vojenské ciele.

Včera Europol vykonal rozsiahlu medzinárodnú akciu, počas ktorej zatkol 132 členov mafie ‘Ndrangheta. Razie prebiehali v Belgicku, Francúzsku, Nemecku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku, Španielsku, Taliansku a tiež v Brazílii a v Paname a zapojilo sa do nich takmer tritisíc policajtov.

Tínedžer strieľal na škole v centre Belehrade, zahynulo osem žiakov a ochrankár. Motív štrnásťročného útočníka včera nebol známy, podobne masové streľby v Srbsku sú mimoriadne zriedkavé. Odborníci však dlhodobo upozorňujú, že v krajine je množstvo zbraní, ktoré u ľudí zostali po konfliktoch v 90. rokoch.

Organizácia Spojených národov upozornila na rastúcu pravdepodobnosť, že sa v nasledujúcich mesiacoch sformuje klimatický jav El Nino. Ten spôsobí vysoké teploty vzduchu a možno aj nové teplotné rekordy.

Odporúčanie

Ak vás kedysi bavilo Západné krídlo alebo nebodaj House of Cards, dnes bude odporúčanie pre vás. Na Netflixe nájdete sériu The Diplomat, a je to zaujímavá a dobre napísaná politická dráma. Možno sa spočiatku budete strácať, no vydržte, a i keď to nie je Borgen, sľubujem, že to bude výborné.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.

Predčasné parlamentné voľby 2023