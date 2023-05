Zoom: Odhalili ríšu, kvôli ktorej Čína postavila veľký múr

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

Bola to dávna ríša a bola natoľko silná, že staroveká Čína kvôli nej a jej nájazdníkom začala stavať to, čo dnes poznáme ako Veľký čínsky múr. Dlho sme o tejto záhadnej ázijskej civilizácii veľa nevedeli, no zdá sa, že to môže zmeniť nový výskum.

Tento týždeň sa vyberieme za najväčšími súpermi cisárskej Číny, pozrieme sa na mechanizmus za vznikom kvazarov a vysvetlíme si, ako odlíšiť prechladnutie od sezónnej alergie.

