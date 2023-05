Vyčerpáme alebo vrátime miliardy? Eurofondy ako strašiak Slovenska

S analytikom NBS Mariánom Labajom o tom, prečo Slovensko roky nevie využiť európske peniaze.

Štrnásť miliárd eur na sedem rokov s možnosťou dočerpávania ďalšie tri roky. Taký balík peňazí získalo Slovensko od Európskej únie v roku 2014, aby rýchlejšie a ľahšie dobiehalo západné, vyspelejšie regióny.

Nešlo o prvú finančnú injekciu. Európske peniaze rozdelené do viacerých fondov získava Slovensko na pravidelnej báze už od svojho vstupu do únie v roku 2004.

Aj po 20 rokoch však čelí rovnakému problému – pomalé čerpanie a s ním spojené riziko prepadnutia miliárd, ktoré, nebudeme si klamať, by si svojho adresáta našli pomerne ľahko.

Prečo sa Slovensko nevie vymaniť zo slučky premárnených eurofondových šancí? Čo robíme zle v porovnaní so susednými krajinami, ktoré sú v investovaní európskych peňazí premiantami a čo sa musí zmeniť, aby sme v decembri nevracali do bruselskej kasy miliardy eur?

Aj o tom rozpráva v novej časti podcastu Index analytik Národnej banky Slovenska Marián Labaj.

Moderuje Eva Frantová.

Prehľad správ

Predsedom úradníckej vlády sa stane súčasný viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Ódor. Pre väčšinu Slovákov je neznámym človekom, ale v ekonomických kruhoch je považovaný za jedného z najschopnejších úradníkov a odborníkov. Je spoluautorom rovnej dane, podieľal sa na dôchodkovej reforme, zavádzaní eura, vytvorení rozpočtových pravidiel a stál pri zakladaní projektu hodnoty za peniaze. Viac o budúcom predsedovi úradníckej vlády sa dočítate v článku Jozefa Tvardzíka.

Prezidentka Zuzana Čaputová znova nepodpísala novelu o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Národná rada 2. mája nezohľadnila jej výhrady k novele a schválila ju v pôvodnej podobe s tým, že jej účinnosť posunula na 1. júna. Hlava štátu mala pri vrátení novely vážne pochybnosti, či sa schválený zákon nedostáva do rozporu s ústavnými pravidlami rozpočtovej zodpovednosti, konkrétne s princípom efektívnosti vynakladania verejných rozpočtových prostriedkov.

Dôchodkové správcovské spoločnosti začnú od júla presúvať úspory 718-tisíc sporiteľov v druhom pilieri z dlhopisových do indexových fondov. Celkovo ide o 3,7 miliardy eur, čo je približne 30 percent objemu druhého piliera. Presun úspor je súčasťou zavedenia takzvanej predvolenej investičnej stratégie, ktorú štát vlaňajšou dôchodkovou reformou uznal ako odporúčaný spôsob pre sporenie na penziu. Viac o tom, aká bude vaša penzia keď máte v súčasnosti 25 alebo 45 rokov, sa dočítate v texte Jozefa Tvardzíka.

V prvom štvrťroku tohto roka sa na Slovensku predalo 397 čisto elektrických nových osobných vozidiel. Celkovo pritom registrácie v tomto segmente dosiahli viac ako 22-tisíc. Vyplýva to z údajov Zväzu automobilového priemyslu. V rámci značiek sú najpopulárnejšie Mercedes-Benz, Škoda, Volkswagen, Hyundai a Kia. Stále najväčšej obľube sa na Slovensku tešia osobné autá s benzínovým motorom. Ich predaje od januára do marca tohto roka prekročili hranicu 11-tisíc.

India a Rusko zastavili rokovania o zúčtovaní bilaterálneho obchodu v rupiách . Indii sa totiž ani po mesiacoch rokovaní nepodarilo presvedčiť Rusko, aby si rupie ponechalo vo svojej pokladnici. India začala preskúmavať mechanizmus zúčtovania obchodu s Ruskom v rupiách krátko po tom, ako Moskva vo februári minulého roka zaútočila na Ukrajinu. To takisto spôsobilo pruský nárast dovozu ruských komodít do Indie, keďže Moskva na ne ponúka výrazné zľavy, a to predovšetkým na ropu.

Dánsko v ďalšom desaťročí investuje do svojej obrany vyše päť miliárd eur. Reagovať tak chce na bezpečnostnú situáciu, ktorá v Európe nastala po vypuknutí ruskej invázie na Ukrajinu. Veľká časť z týchto finančných prostriedkov má byť použitá na obnovu, respektíve modernizáciu "základov" obrany, povedal na tlačovej konferencii dánsky minister obrany. Poukázal pritom na rôzne nedostatky dánskej armády, ako je zastaraná infraštruktúra či IT systémy.

