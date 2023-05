Dobré ráno: Sme rodina ušila nový úrad pre svojho človeka. Obhajuje záujmy developerov

Mimovládky aj envirorezort vyzýva prezidentku, aby reformu nepodpísala.

Nedotknuteľný monštruózny úrad s neodvolateľným predsedom. Takto komentuje ministerstvo životného prostredia založenie nového Úradu pre územné plánovanie a výstavbu, ktorý obsadil nominant Sme rodina.

Úrad bude mať pod palcom takmer všetky stavebné konania a povoľovacie procesy, navyše jeho predseda bude takpovediac zabetónovaný v úrade na sedem rokov. Najväčším porazeným bude životné prostredie a verejnosť

Jana Maťková sa v podcaste Dobré ráno o detailoch novej stavebnej legislatívy rozpráva s právničkou Ivanou Figuli z Via Iuris.

Krátky prehľad správ

Novým ministrom dopravy by sa mal stať dlhoročný riaditeľ mobilného operátora Orange Pavol Lančarič, informoval o tom Denník N. Rezort kultúry by nakoniec nemal viesť konateľ aukčnej spoločnosti Soga Július Barczi, ministerkou sa má stať Silvia Hroncová, bývalá riaditeľka Slovenského národného divadla.

Eduard Heger si počká na programové vyhlásenie novej vlády. Až potom sa rozhodne, či budú Demokrati hlasovať za dôveru, povedal po stretnutí s prezidentkou.

Špecializovaný trestný súd vytýčil v Banskej Bystrici na 7. júna začiatok súdneho procesu vo veci bývalého predsedu SNS a exprimátora Žiliny Jána Slotu. Prokurátor na neho podal obžalobu pre účastníctvo na zločine prijímania úplatku.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron na pozvanie prezidentky Čaputovej pricestuje na oficiálnu návštevu Slovenska, ktorá sa uskutoční 31. mája 2023. Program stretnutia zatiaľ nie je známy.

Srbi v rámci amnestie po masových streľbách odovzdali už vyše tritisíc zbraní a desaťtisíce nábojov. Zbraňová amnestia bola vyhlásená po dvoch masových streľbách, ktoré si vyžiadali dovedna 17 obetí.

Odporúčanie

Na záver mám pre vás niečo na zníženie stresu. Neviem, ako vám, ale mne veľmi pomáhajú dokumenty o zvieratách a nedávno som narazila na trojdielnu minisériu na Netflixe s názvom Ostrov pobrežných vlkov. V nádhernej kanadskej prírode sa oboznamujete so životom vlčej svorky, ale aj so životom vydier, orlov či medveďov. Je to krásne upokojujúce pozeranie, vrelo odporúčam.

