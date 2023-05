Dobré ráno: Turecko si volí prezidenta. Erdogan môže po 20 rokoch skončiť

Voľby budú v nedeľu 14. mája.

Koketovanie s Ruskom, útočenie na Západ a menšiny či strašenie teroristami.

Kampaň pred nedeľnými voľbami v Turecku je v plnom prúde a dlhoročný líder Recep Tayyip Erdogan sa snaží prekričať zlú sociálnu situáciu v krajine či nezvládnutú pomoc pri ničivom zemetrasení populistickou až nenávistnou rétorikou.

Vyjde mu to? Alebo sa novým prezidentom stane opozičný politik Kemal Kilicdaroglu, ktorý vedie v prieskumoch? A čo by jeho víťazstvo znamenalo pre Turecko?

Jana Maťková sa v podcaste Dobré ráno pýtala Vladimíra Bízika z Univerzity obrany v Brne, ktorý sa v svojej odbornej praxi venuje tureckým reáliám.

Zdroj zvukov: TA3, RTVS, CNN Prima News, TV Nova, Youtube

Krátky prehľad správ

Prezidentka oznámi zloženie úradníckej vlády dnes dopoludnia. Zoznam vraj pripravovala od januára. Ešte včera hovorila, že jedno meno na ministerskej pozícii zostáva otvorené.

Eduard Heger by išiel do vlády s Igorom Matovičom aj Richardom Sulíkom. Pre TA3 povedal, že by tak urobil v záujme Slovenska. Verí, že doterajšie skúsenosti by mu pomohli pri jednaní s nimi a dokázali by pokračovať v reformách.

V súvislosti s účasťou Slovenska na výstave Expo Dubaj sa objavili finančné nezrovnalosti. Na rezorte hospodárstva objavili po predchádzajúcom vedení pohľadávky, ktoré presiahli milión eur a pripravujú sa žaloby, informoval minister hospodárstva Karel Hirman.

O výrobu autobatérií na Slovensku má záujem niekoľko investorov. V hre je rozširovanie výroby v rámci už existujúcich automobiliek aj samostatné fabriky.

Ukrajina potrebuje viac času na prípravu očakávanej jarnej protiofenzívy, povedal ukrajinský prezident Zelenskyj vo viacerých rozhovoroch s tým, že armáda má pripravené bojové brigády, ale stále im chýba sľúbená obrnená technika.

Odporúčanie

Začínajú sa majstrovstvá sveta v hokeji a ak ste fanúšik alebo fanúšička tohto športu, mám pre vás jeden tip - naši kolegovia pripravujú denný podcastový súhrn, ktorý nájdete pod názvom Sportnet podcast. Každé ráno sa v ňom dozviete to najdôležitejšie, čo sa udialo na majstrovstvách. A ak preferujete písanú formu, všetky články a prémiový obsah o hokejových zápasoch či rozhovory si môžete teraz prečítať bez obmedzenia na sportnet.sme.sk.

