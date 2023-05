Trans ženy na toaletách, šport aj hormóny u detí. Vysvetľujeme známe mýty o transrodových ľuďoch

V priestore poletujú dezinformácie, ktoré manipulujú verejnosť.

V spoločnosti sa pracuje s toľkými dezinformáciami a mýtmi o transrodovosti a trans ľuďoch, že človek niekedy nevie, komu a čomu veriť.

"Ak dovolíme všetkým prechádzať tranzíciou, raz to budú ľutovať a budú chcieť detranzície. Deti sú pod vplyvom sociálnej nákazy a 'gender ideológie', a tak si zrazu mnohé túžia meniť pohlavie. Muži v sukniach budú napádať ženy na toaletách a v šatniach. Transrodové ženy nesmú športovať v ženských kategóriách, pretože by to bolo neférové."

Siedma epizóda podcastu TransFér otvára tému najväčších hoaxov a mýtov, ktoré sa s transrodovými ľuďmi spájajú. Moderátorka Michaela Žureková v nej vysvetľuje, aké je súčasné vedecké poznanie, vyvracia nezmysly a rozpráva sa s transrodovými ľuďmi aj odborníkmi o tom,

či naozaj extrémne stúpa počet detí, ktoré sa identifikujú ako transrodové

čo sú detranzície, ako často sa dejú a prečo nemusia byť nevyhnutne negatívny jav

ako Igor Matovič manipuloval verejnosť prípadom antitrans aktivistky Chloe Coleovej

ako vyzerá starostlivosť o transrodové deti na Slovensku a prečo sa zatvára londýnska Tavistock klinika

prečo sa netreba báť transrodových žien v šatniach, na toaletách a v sprchách

či je účasť transrodových žien v športe férová alebo nie a či ich treba plošne vylúčiť

Podcastová miniséria TransFér v ôsmich epizódach približuje životy transrodových ľudí, ktorí rozprávajú o svojom coming oute, tranzícii, vzťahoch v rodinách, prístupe spoločnosti a cirkvi, ale aj o partnerských vzťahoch, sexualite a tiež rodičovstve. Priestor dáva aj odborníčkam a odborníkom na psychiatriu či históriu a rozoberie aj dezinformácie, ktoré sa o trans ľuďoch šíria. Ak máte odkaz či pripomienku, napíšte nám na transfer@sme.sk.

