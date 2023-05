Klik: Google ide do vojny s Microsoftom aj Samsungom

Komentovaný prehľad technologických správ.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Užitočné odkazy

Témy podcastu

Google novinky z I/O, umelá inteligencia a nové zariadenia

Nintendu klesajú predaje Switchu, potrebuje novú konzolu

Microsoft si kúpil jadrovú fúznu energiu

Najdôležitejšie z Google I/O

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/XL1w7f5o80A

I/O Umelá inteligencia

Google na developerskej konferencii I/O predstavil vlastnú verziu generatívnej AI prakticky pre každú službu v portfóliu firmy. Všetky budú bežať na novom jazykovom modeli PaLM2.

Firma hovorí, že model od začiatku vybudovala tak, aby vedel pridávať viac kontextu a trénovať sa na špecifických dátach. Zároveň bude možné vytvoriť jeho menšie či väčšie verzie.

Najmenšia má pracovný názov jašterica a dokáže bežať na mobilnom telefóne. Najväčšia verzia PaLM2 musí bežať na serverovom poli Googlu a dostala názov jednorožec.

Nástroje majú byť podľa Google presnejšie a dôslednejšie ako konkurenčné modely od Open AI a ďalších AI firiem. Umelá inteligencia v nasledujúcich mesiacoch rozšíri výsledky vyhľadávania aj kancelárske nástroje v Google Workspace.

Bude ale zaujímavé sledovať, ako Google zapracuje jazykové modely do vyhľadávania, ktoré aj dnes tvorí kľúčový podiel tržieb a ziskov firmy. Nie je pritom jasné, ako by mal jazykový model fungovať pri predaji reklamy.

Spoločnosti sa pri pohľade na rast akcií po úvodnej prezentácii podarilo reflektovať na vývoj na trhu, keď sa posledné mesiace v súvislosti s AI hovorí najmä od ChatGPT od OpenAI a najmä AI novinkách, ktoré pripravuje pre používateľom Microsoft.

Práve Microsoft totiž veľmi otvorene hovorí, že chce ukrojiť z dominantného postavenia Google na poli vyhľadávania.

I/O hardvér

Pixel Tablet, Pixel 7a, Pixel Fold. (zdroj: Google)

Google zároveň oznámil skladací telefón Pixel Fold, ktorý sa bude predávať za viac ako 1800 eur a je prvou vážnou konkurenciou pre prémiové skladacie telefóny Samsungu. Naďalej nie je úplne jasné, pre koho tento trhový segment vlastne je určený.

Spotrebiteľsky zaujímavejší je telefón Pixel 7a , ktorý za 500 eur podľa recenzií ponúka najlepší fotoaparát vo svojej triede. Zároveň ale ponúka aj bezdrôtové nabíjanie a najnovší čip pre mobily od Google. Do 22. mája zároveň oficiálne obchody Google v Európe pribaľujú k telefónu slúchadlá Pixel Buds A-Series, ktoré bežne stoja okolo sto eur.

V USA je zaujímavý pomer ceny a výkonu aj Google Pixel Tablet . V Amerike ho Google predáva za 500 dolárov aj s magnetickým stojanom, ktorý má vstavaný reproduktor a z tabletu tak v praxi robí smart displej. Dizajn už na prvý pohľad prináša tak zjavné výhody, že ostáva záhadou prečo niečo podobné nie je na trhu už aspoň päť rokov.

V Európe je ale oficiálna cena tabletu 680 eur, čo je nepochopiteľné navýšenie, ktoré tablet posúva mimo kategórie cenovo konkurencieschopného zariadenia.

Nintendo na teraz zachráni Zelda, ale potrebuje novú konzolu

Správa pôvodne vyšla v sesterskom newslettri Herný update.

Nintendo v kvartálnych výsledkoch ohlásilo horšie ako očakávané predaje konzoly Switch, čo sa premietlo do medziročného prepadu tržieb aj zisku.

Nintendo za posledných dvanásť mesiacov predalo necelých 18 miliónov kusov konzoly Switch, čo je o tri milióny menej ako firma očakávala.

Firma za uplynulý roku utŕžila v prepočte bezmála dvanásť miliárd dolárov, čo je pokles o viac ako päť percent.

Čistý zisk poklesol o bezmála 15 percent na 3.7 miliardy dolárov.

Switch uviedli na trhu v roku 2017 a konzola do veľkej miery už saturovala trh, no tržby Nintenda pozdvihne vydanie očakávaného pokračovanie hry Zelda, ktorá vychádza v piatok.

Ak vás baví čítať tento newsletter, skúste aj ďalšie 📲 FWIW by David Tvrdon: Týždenný newsletter písaný po anglicky o technologických novinkách, médiách a informáciách ohľadom podcastov. Odoberať > 🎮 Herný update: Newsletter o hrách a ľuďoch, ktorí ich tvoria. Každú stredu ho píšu Martin Juruš a Ondrej Podstupka. Odoberať > ☀️ Ranný brífing SME, denný prehľad správ. Odoberať > Celá ponuka newslettrov SME

Google I/O: Google má v úmysle zmeniť rozhranie a funkcionality vyhľadávania prostredníctvom využitia generatívnej umelej inteligencie (zatiaľ iba pre niektoré výsledky). Výsledky vyhľadávania budú obsahovať viac odpovedí generovaných pomocou AI a tiež bude možné s vyhľadávačom ďalej konverzovať, podobne ako pri konkurenčnom ChatGPT od OpenAI. Nové rozhranie stále zahŕňa odkazy na externé webové stránky, reklamy a multimediálny obsah, ale mnohí publisheri a vlastníci webov majú obavy z potenciálneho zníženia preklikov na ich obsah. (Wired)

Bard len mimo EÚ. Keď na I/O oznámil Sundar Pichai príchod četbota Bard do 180 krajín, asi všetci očakávali, že medzi nimi bude aj niekoľko európskych krajín, ak nie všetky. Avšak stačí je pohľad na zoznam krajín, kde je četbot dostupný a je zrejmé, že medzi nimi nie je žiadna krajina EÚ. Google tento krok nevysvetlil. (Ars Technica)

Novinky v Androide 14. Aj keď nová verzia mobilného operačného systému od Google nedostala veľa priestoru v úvodnej prezentácii, viac informácií o Androide 14 bolo odhalených počas vývojárskej konferencie. Ide však najmä o malé zmeny ohľadom bezpečnosti, možnosti nastaviť blikanie svetielka pri notifikáciách, nových možnostiach úpravy obrazovky a ďalších. (The Verge)

Microsoft uzavrel s firmou Helion Energy zmluvu na dodávky energie z fúzneho reaktora v roku 2028. Firma tak v princípe nalieva kapitál do firmy, ktorá jej sľubuje do piatich rokov doručiť prelomovú technológiu. Tu sa hodí pripomenúť starý bonmot o tom, že fúzne reaktory sú "dekádu vzdialené" už približne pol storočia. (The Verge)

Linda Yaccarino sa stala novou šéfkou Twittera . Šéfka reklamy mediálneho konglomerátu NBCUniversal prijala ponuku Elona Muska, ktorý sa stane výkonným predsedom a hlavným technologický riaditeľ. Inak povedané, Musk by mal mať naďalej pod dohľadom produkt a Yaccarino biznis. (BBC News)