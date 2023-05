Zoom: Umelá inteligencia sa naučila čítať myšlienky

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

Bulvárne by to znelo nejako takto: ak vás umelá inteligencia dosiaľ dostatočne nedesila, nuž, vedci ju najnovšie naučili čítať ľuďom myšlienky. Ale keďže tu sa rozprávame o vede, celé je to síce stále fascinujúce, no naozaj zložitejšie.

Tento týždeň sa v podcaste Zoom vyberieme za umelou inteligenciou a jej schopnosťou čítať myseľ, dozvieme sa, prečo môže byť orálny sex rizikom a zistíme, ako je to s našimi návykmi a koľko trvá ich získať.

