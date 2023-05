Čierne diery by mohli byť aj chybami vo vesmíre

Nové správy zo sveta vedy.

Čierne diery by nemuseli byť vždy čiernymi dierami. Platí to, ak ste teoretickým fyzikom a veríte, napríklad, v strunové teórie. Ich dôsledkom je hypotetická existencia objektov, ktoré by z diaľky vyzerali ako čierne diery, no v skutočnosti by boli skôr chybami v časopriestore.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Archeológovia zase dokázali najstaršie využitie ohňa v Európe. Naši predkovia používali oheň najmenej o 50-tisíc rokov skôr, ako sme sa dosiaľ domnievali.

Viac sa dozviete v podcaste TECH_FM.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.