Dobré ráno: Prečo si súd myslí, že Kočner je nevinný

Kauza vrážd sa neskončila, môže sa ťahať ešte roky.

Špecializovaný trestný súd si myslí, že Alena Zsuzsová je vinná, no Mariana Kočnera v prípade vraždy Jána Kuciaka oslobodil.

Súd si totiž myslí aj to, že Zsuzsová vraždy organizovala, za čo dostala 25 rokov. Pri Kočnerovi však dôkazy senát nepresvedčili o jeho jednoznačnej vine. Naznačuje skôr, že Zsuzsová vraždy organizovala, aby neprišla o príjem a robila tak poza chrbát Kočnera.

Tomáš Prokopčák sa v podcaste Dobré ráno s Petrom Kováčom snažia vysvetliť, čo sa to v piatok na súde dialo a prečo došiel k takémuto záveru.

Zdroj zvukov: SME

Krátky prehľad správ

Snem strany Dobrá voľba schválil spoluprácu so stranou Hlas. K zlúčeniu strán by malo dôjsť do konca septembra a zástupcovia Dobrej voľby budú v predčasných voľbách kandidovať na kandidátke Pellegriniho strany. Veronika Remišová zase priznala, že rokuje so stranou OĽaNO.

Spojené štáty začnú s výcvikom ukrajinských pilotov a ostatným krajinám dovolia, aby Ukrajine poskytli stíhačky F-16. Ukrajina dúfa, že prvé stroje by mohla dostať už v septembri či októbri, v nedeľu ale ešte nebolo jasné, ktoré krajiny by stíhačky poskytli.

Wagnerovci cez víkend tvrdili, že získali Bachmut, k tomu im pogratuloval aj ruský prezident Vladimír Putin. Ukrajina dobytie mesta najskôr odmietla, ministerstvo obrany však priznalo, ži situácia v Bachmute je kritická. Včera však Volodymyr Zelenskyj priznal, že Ukrajina Bachmut stratila, no potom ukrajinská administratíva tieto vyjadrenia korigovala.

Vedci zistili, ako pravdepodobne vyzerali najstaršie živočíchy na našej planéte. Nová analýza založená na skúmaní štruktúry chromozómov naznačuje, že prvou vetvou boli rebrovky. Nasledovali po nich hubky, a neskôr sa pridali aj ďalšie kmene mnohobunkovcov.

Odporúčanie

Možno sa nerozhodujete slobodne. Nie, toto nie je filozofická debata o deterministickej povahe vesmíru, môže to byť obyčajná biológia. Zdá sa totiž, že časť nášho správania podmieňujú naše gény. Viac o tom píše BBC Future v článku Ako genetika určuje naše rozhodnutia a ten je mojim dnešným odporúčaním.

