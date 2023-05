Odídenci z Ukrajiny zvýraznili problémy nášho systému. Slovensko s cudzincami nepočítalo

Medzi riadkami o odídencoch z Ukrajiny.

Diery v zdravotníctve, na pracovnom trhu, nedostatok nájomného bývania, neexistujúca metodika k vyučovaniu slovenčiny ako druhého jazyka. Na Slovensku sa dlhodobo zanedbávala integrácia cudzincov do systému, s ľuďmi spoza hraníc sme vôbec nepočítali. Zmenila to až vojna na Ukrajine. Riaditeľ Migračného úradu Ján Orlovský v podcaste Svet medzi riadkami hovorí, že odídenci len zvýraznili rôzne problémy našej krajiny.

Úrad, ktorý sa dovtedy staral o osudy 400 ľudí, zrazu evidoval 115-tisíc odídencov. “Pri vojne na Ukrajine som prvýkrát započul z vládnych kruhov, že toto je naša šanca. Doteraz sa všetky druhy migrácie, ktoré sa nás dotýkali, vnímali cez rétoriku ohrozenia,” spomína Ján Orlovský.

Zatiaľ čo pri sýrskej kríze v roku 2015 sme sa nemohli naučiť nič, pretože u nás ľudia na úteku neboli, odídenci z Ukrajiny odhalili mnohé slabosti štátu. “V roku 2003 sme mali na Slovensku necelých 30-tisíc ľudí spoza hraníc a na konci minulého roku ich bolo zrazu 260-tisíc.

Ak by sme dali cudzincov na hromadu, vznikne nám druhé najväčšie mesto v krajine. Napriek tomu máme oficiálne len dve poradenské miesta pre cudzincov,” hovorí riaditeľ úradu. V systéme podľa neho stále cítiť nastavenie my vs. oni, akoby pre nás boli cudzinci záťaž.

V podcaste sa dozviete aj to:

ako sme vnímali Ukrajincov pred vojnou;

prečo spoločnosť reagovala rozdielne na ľudí na úteku zo Sýrie;

aké naratívy o cudzincoch môžu vytiahnuť politici pred voľbami;

či máme v hlave predstavu o prototype utečenca;

prečo je dôležité, aby sme dostali ukrajinské deti do slovenských škôl.

