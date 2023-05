Dobré ráno: Hegera nik nechce, Remišová naspäť do OĽaNO

Čo sa deje medzi maličkými politickými stranami.

Veronika Remišová rokuje s OĽaNO, Alojz Hlina pôjde na kandidátke SaS, Dobrá voľba sa zlúči s Hlasom.

SNS sa dohaduje s komunistami a tarabovcami, Hegerovi Demokrati sa zase nedohodli s KDH, a vlastne ani s Mikulášom Dzurindom a Mostom, ktorý je však iným Mostom ako tie zvyšky, ktoré ešte zostali v Aliancii.

Ak sa v tom tiež trochu strácate, nuž, určite v tom nie ste sami a určite to ešte do volieb nebude všetko.

O hmýrení medzi politickými stranami sa Tomáš Prokopčák rozpráva v podcaste Dobré ráno s politickým komentátorom denníka SME Petrom Tkačenkom.

Zdroj zvukov: Hospodárske Noviny, TA3, TV Markíza, Topky

Krátky prehľad správ

Slovensko poslalo do Talianska 25 hasičov a 13 kusov techniky na pomoc s povodňami a zosuvmi pôdy, ktoré v posledných dňoch vyvolal silný dážď a nepriaznivé počasie, a ktoré zasiahli viaceré talianske regióny.

Organizácie a firmy znovu vyzývajú poslancov na odmietnutie zákazu nedeľného predaja. Zákaz nedeľného predaja podľa signatárov výzvy #ZaOtvoreneNedele ubližuje spotrebiteľom, zamestnancom, podnikateľom a štátu.

Dánsko by chcelo v júli usporiadať summit, ktorého účastníci by mali hľadať možné cesty k uzavretiu mieru na Ukrajine, oznámil dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen. Záleží ale od toho, či Ukrajina dospeje k záveru, že je čas na takéto stretnutie.

Extrémne počasie spôsobené klimatickou zmenou si za pol storočie vyžiadalo milióny mŕtvych. Uviedla to Svetová meteorologická organizácia, ktorá zdôraznila, že je potrebné urobiť viac pre zlepšenie varovných systémov.

Odporúčanie

Podcasty nie sú rádio. Ale, napríklad na Slovensku, s prvými podcastami prišiel rozhlas - dávno pred revolúciou, ktorú sme neskromne spustili my s Dobrým ránom. No audio končiace podcastami má svoju dlhú históriu, nedávno oslavovalo svoju československú storočnicu. Dnes teda odporúčam epizódu podcastu Vinohradská 12 o tejto histórii s názvom 100 let rozhlasu: Vzdor okupacím a dlouhá cesta od Masaryka k podcastům.

