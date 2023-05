Čo nás učí prípad malej Editky? O peniazoch sa musíme baviť, aj keď ide o život

Ako byť spravodlivý v preplácaní liečby?

Prípad malej Editky so spinálno-muskulárnou atrofiou, ktorej zdravotná poisťovňa musela na príkaz súdu preplatiť drahú génovú terapiu, otvoril veľa dôležitých otázok - z oblasti medicíny, udržateľnosti verejných financií, práva, ale aj morálky. Odhalil tiež viaceré slabiny nášho zdravotníckeho systému - jednou z nich je už aj samotná existencia výnimiek.

Ďalším problémom sú spoločenské očakávania a verejná debata o liekoch: ľudia očakávajú že poisťovňa preplatí každú liečbu, ktorá existuje a nepreplatenie čohokoľvek považujú za dôkaz zlyhaného zdravotníctva.

Ako rozhodovať o liekoch tak, aby sme verili, že peniaze sú u nás rozdelené spravodlivo - a najlepšie ako sa len dá?

V novej epizóde podcastu Ľudskosť sa Barbora Mareková rozpráva so šéfom novej štátnej inštitúcie, ktorá rieši, ktoré drahé lieky je vhodné preplácať z verejných zdrojov. Národný inštitút pre technológie a hodnotu v zdravotníctve (NIHO) vznikol nedávno - po vzore západných krajín Európskej únie a jeho úlohou je zlepšiť rozhodovanie o tom, ktoré drahé lieky, technológie a liečebné postupy má zmysel preplácať.

“V medicíne sa veľa pracuje s nádejou, lebo to je to, čo zostáva vo chvíli, keď sa človek dostáva do úzkych - zostáva mu nádej, že to ešte môže byť lepšie. Ale častokrát má tá nádej veľmi malý prínos a liečivo, ktoré nádej prináša, príliš malý prínos vo vzťahu k peniazom, ktoré sa doňho dajú. Takže v tom treba byť ostražitý,” vraví Michal v podcaste.

Rozoberú spolu, akým dilemám čelí slovenské zdravotníctvo - a ako sa s podobnými problémami vysporiadali, alebo snažia vysporiadať, v zahraničí.

“To, ako drahé dnes niektoré lieky sú, na to dnešné zdravotnícke systémy pripravené nie sú. Keď boli dizajnované, s týmto [nárastom cien] sa nerátalo. Takže realita je taká, že prioritizácia sa tu nejak diať musí,” dodáva.

“Lekár sa môže reálne dostať do situácie, ktorá sa volá morálna tieseň. Vie, že tu je liek, ktorým by mohol pacienta liečiť, ale nemá ho k dispozícii. A táto situácia je náročná.”

Barbora sa pýta, ako Michal vníma verejnú debatu, ktorá vznikla okolo prípadu malej Editky, a pýta sa aj na ďalšie dilemy v preplácaní liečby, ktoré verejnosť až tak nesleduje. Michal vysvetlí aj to, ako preplácanie Editkinho lieku napokon vyhodnotil úrad, ktorý vedie.

