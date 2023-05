Napriek kríze plánujú tisíce bytov. Kde budú stavať najväčší rezidenční developeri?

Nové nehnuteľnosti vyrastú aj mimo hlavného mesta.

Ako budú vyzerať najbližšie mesiace a roky na realitnom trhu?

Pre mnohých je to otázka za milión. Po rokoch hojnosti totiž prišlo zložité obdobie. Inflácia, rast úrokov na hypotékach, aj obavy z ďalšieho vývoja sa podpísali pod prepad záujmu o nové bývanie, čo neteší žiadne developera.

Tí menší tak často pristupujú k zmrazovaniu už začatých projektov, respektíve optimalizácii. Väčší s dostatočným finančným vankúšom sú v jednoduchšej situácii. Ak však nechcú zaspať na vavrínoch, musia sa chystať na ďalšie obdobie a pripraviť projekty, ktoré ich potiahnu, keď kríza ustane.

Ktoré spoločnosti v súčasnosti kraľujú rezidenčnému developmentu? Prečo hovoríme hlavne o slovenských firmách a kde sa chystajú stavať najčastejšie? Koľko nových bytov vôbec vznikne v najbližších mesiacoch či rokoch?

Aj o tom sa v novej časti podcastu Index Eva Frantová rozpráva s ekonomickým redaktorom magazínu Index a denníka SME, Tomášom Vašutom.

Prehľad správ

Situácia na retailovom trhu v Bratislave sa opäť výrazne zmení. Svoje brány vo štvrtok 25. mája otvorí pokračovanie nákupného centra Eurovea. Stane sa tak najväčším nákupným centrom na Slovensku, čo môže výrazne ovplyvniť konkurenciu. O tom, čo sa na trhu zmenilo a ako môže ovplyvniť rozšírenie nákupného centra pri Dunaji situáciu na trhu, sa Tomáš Vašuta rozprával s Jánom Bošáckym, vedúcim oddelenia Prieskumu trhu a strategického poradenstva v spoločnosti JLL.

Česko uzatvorilo dohodu o rozšírení Transalpinského ropovodu. Dodávky ropy z Talianska pokryjú potrebu Česka od roku 2025, čím sa skončí závislosť Česka od ruskej ropy. Projekt by mal byť dokončený na budúci rok. Český predseda vlády Petr Fiala zdôraznil, že to bude včas predtým, než začne platiť európsky zákaz dovozu ruskej ropy.

Dôchodky sa budú môcť mimoriadne valorizovať už od 1. júla tohto roka. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení poslancov Sme rodina, ktorú Národná rada definitívne schválila aj s viacerými pozmeňujúcimi návrhmi. Takisto sa už v auguste mimoriadne zvýši rodičovský príspevok, a to v rovnakom rozsahu, ako by sa zvýšil tradičnou valorizáciou od 1. januára 2024. K tej už následne nedôjde. Pre rodičov, ktorý predtým pracovali, sa zvýši jeho suma na 473,30 eura. Pre tých, ktorý nepracovali, na 345,20 eura.

Cena zemného plynu s dodaním v júni a v júli tohto roka na virtuálnom bode TTF opäť spadla pod 30 eur za megawatthodinu. Plyn je tak najlacnejší od leta 2021. Cenu podľa analytikov tlačí nadol teplé počasie a pomerne vysoká naplnenosť podzemných zásobníkov. Mierne pod 150 eurami za megawatthodinu sa na pražskej burze PXE už niekoľko dní drží aj cena elektriny pre Slovensko.

Ruský premiér Michail Mišustin na hospodárskom fóre v Šanghaji žiadal o rozšírenie spolupráce medzi Ruskom a Čínou v oblasti poľnohospodárstva. Chce tak vyriešiť ťažkosti, ktoré Rusku pri vývoze poľnohospodárskych produktov spôsobujú západné sankcie. Konkrétne tie, ktoré sa týkajú financovania exportných transakcií a poistenia lodí. Čína sa usiluje o sprostredkovanie mierových rokovaní medzi Moskvou a Ukrajinou. Rusko však za inváziu neodsúdila, za čo si vyslúžila kritiku od západných krajín.

Osem členských štátov Európskej únie vrátane Francúzska, Talianska, Poľska aj Slovenska, nalieha na Brusel, aby zrušil plánované nové emisné limity pre vozidlá. Konkrétne ide o normu Euro 7, ktorá má znížiť emisie z nových vozidiel predávaných v Európe. Má tak urobiť cestou prísnejších limitov na oxidy dusíka a oxid uhoľnatý. Limity by mali vstúpiť do platnosti v júli 2025. Protestujúce krajiny argumentujú tým, že nové limity odklonia investície v priemysle.

