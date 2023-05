Dobré ráno: Progresívci budú musieť ísť s Hlasom, ak chcú vládnuť

Potenciál Progresívneho Slovenska je až okolo 20 percent.

Niečo vyše 21 percent pre Smer, 14,2 percenta pre Progresívne Slovensko, presných 14 percent pre Hlas. Progresívci sa prvýkrát v prieskume dostali na druhú priečku, vyplýva to z májového volebného modelu agentúry NMS Market Research.

Medzi stredopravými voličmi je PS už dlhodobo najpopulárnejšou stranou, otázkou zostáva, či ešte má kam rásť.

O potenciáli strany, o tom, čím chce pred voľbami zaujať a aj o tom, či sa poučila z minulosti, keď sa len tesne nedostala do parlamentu, sa Jana Maťková v podcaste Dobré ráno rozprávala s Jakubom Filom, zástupcom šéfredaktorky denníka SME.

Zdroj zvukov: TV Markíza, Pravda, Denník N, TA3, Youtube/Progresívne Slovensko

Krátky prehľad správ

Vo veku 43 rokov zomrel herec a hudobník Daniel Heriban. Podľa doterajších informácií skonal vo svojom dome vo Svätom Jure po zástave srdca. Od roku 2014 bol členom Činohry Slovenského národného divadla, a spolupracoval s divadlami po celom Slovensku. Účinkoval v mnohých filmoch a seriáloch a venoval sa tiež filmovej a detskej hudbe. Okrem iného získal trikrát aj divadelné ocenenie Dosky.

Štát podpísal zmluvu s firmou Winkelmann, v Rimavskej Sobote investuje 110 miliónov eur. Investícia má pomôcť vytvoriť 450 pracovných miest. Vláda prispeje investičnou pomocou vo výške 41 miliónov eur.

Vláda stiahla z parlamentu návrh zákona o fiduciárnom vyhlásení, ktorý mal riešiť životné situácie nezosobášených párov. Dôvodom je, že nie je adekvátnym a plnohodnotným riešením pre LGBTI+ komunitu.

NAKA začala trestné stíhanie v súvislosti s tým, že rezort vnútra bez verejného obstarávania kúpil vrtuľník Leonardo za 13,5 milióna eur. Informoval o tom generálny manažér Hlasu Matúš Šutaj Eštok, ktorý podal v tejto veci trestné oznámenie.

V bratislavskej mestskej hromadnej doprave sa od júla zvýšia ceny takmer všetkých cestovných lístkov o 20 percent. Informoval primátor Vallo s tým, že pre výpadky v príjmoch ide o nevyhnutný krok pre zachovanie súčasného rozsahu a kvality služieb.

Odporúčanie

Niekto niekde alebo Somebody somewhere je seriál, ktorý vám pohladí dušu. Je o bežnom živote takmer 40-ročnej Sam v Kansase, ktorá čelí rôznym problémom od komplikovaných vzťahov s rodinou až po hľadanie šťastia a sebaprijatia, no lajtmotívom je priateľstvo, ktoré aj v krízových situáciách vie človeka podržať nad vodou. Veľmi reálne postavy so skutočnými emociami. Seriál nájdete na HBO Max.

