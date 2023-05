Dobré ráno: Všade davy, hviezdy, filmy. Ako to vyzerá v Cannes?

Aj tento rok sme boli na prestížnom filmovom festivale.

Červený koberec, najväčšie hollywoodske hviezdy. Ale aj kontroverzie, kritika, napätie medzi francúzskym a americkým filmom, nevraviac o streamovacích platformách.

Otvárací film vyvolal predvídateľný škandál a kto festival vyhrá, zatiaľ isté nie je. Filmový festival v Cannes je takým samotným filmovým priemyslom v kocke a jeho dobrým zosobnením.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Tomáš Prokopčák sa v Dobrom ráne rozpráva s Kristínou Kúdelovou, ktorá práve v Cannes je.

Zdroje zvukov: Youtube/Festival de Cannes, Page Six, RTVS, Youtube/01Distribution, Youtube/Coproduction Office, Youtube/The Playlist, Youtube/The Upcoming

Krátky prehľad správ

Herci Slovenského národného divadla sa pripojili ku kritike Fondu na podporu umenia. Ten nepodporil viaceré nezávislé divadlá, ktoré fondu teraz vyčítajú nepredvídateľnosť a neprehľadnosť pri rozdeľovaní peňazí. Fond sa bráni slovami o elitárskej iniciatíve, zároveň však ministerstvo dostalo od parlamentu odporúčanie, aby zvýšilo rozpočet fondu.

Za útokom dronov na Kremeľ naozaj mohli byť Ukrajinci. Píše to americký denník New York Times, ktorý sa odvoláva na americké tajné služby. Podľa odpočutej komunikácie však údajne nevedia určiť, ktorá jednotka operáciu vykonala, a nie je jasné, či o nej vôbec vedelo vedenie Ukrajiny. Zo zachytenej komunikácie tiež vyplýva, že Rusko útok prekvapil.

Wagnerovcov na predmestiach Bachmutu nahradili príslušníci regulárnej ruskej armády, potvrdilo to ukrajinské ministerstvo obrany. Wagnerovci však stále zostávajú vo vnútri tohto bojmi zničeného východoukrajinského mesta. Prigožinova armáda prišla v bojoch o najmenej 20-tisíc vojakov, dobytie mesta avizovala cez víkend, Ukrajina úplné dobytie mesta poprela.

Zabudnuté 80-ročné antibiotikum by mohlo byť účinné v boji proti odolným baktériám. Pôvodne ho považovali za veľmi toxické, no jedna z jeho foriem, streptotricín-F, toxická podľa nového výskumu nie je, a zároveň je stále účinná. Teraz by mali liek testovať v predklinickom výskume.

Odporúčanie

A aby sme zostali v téme, urobte si dnes večer čas na seba. Pustite si váš obľúbený seriál alebo nejaký dobrý film a relaxujte. A ak chcete, do Podcastového klubu denníka SME nám môžete napísať, čo ste vlastne pozerali.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.