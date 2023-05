Rýchlo a zbesilo? Radšej pomaly a rozvážne. Filmové a seriálové tipy podcastu Vertigo

Novinky z Cannes, kinové Béčko aj artová špecialita.

V prvej epizóde filmového podcastu denníka SME Vertigo sa bližšie pozrieme na trojicu kvalitatívne odlišných noviniek zo slovenských kín - Rýchlo a zbesilo 10, Modrý kaftan, Tak zle, ako sa len dá - a nebude chýbať ani výber zo streamovacích služieb. Predstavíme si filmy Empire of Light a Still: A Michael J. Fox Movie a rovnako nevynecháme ani dvojicu pozoruhodných nových seriálov - Spy/Master a Platonic.



Aktuálne vrcholí aj festival v Cannes, kde mali svetové premiéry filmy, o ktorých sa bude tento rok ešte rozprávať. Nevynecháme tak pohľad na výnimočnú drámu Killers of the Flower Moon, či zábavnú komédiu Asteroid City.

Filmový podcast Vertigo moderuje dvojica filmových kritikov Konečný-Malíček. Rozprávajú sa a hodnotia novinky zo slovenských kín a, samozrejme, aj zo streamovacích služieb. Ak rozmýšľate na čo ísť do kina (alebo skôr neísť) a čo si kliknúť na streame, toto je ten správny podcast pre vás.

