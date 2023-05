Dobré ráno: Nákupné centrá budú mať problém, ďalšie značky skrachujú

Dokáže trh uživiť toľko hráčov?

Zrazu zatvorené prevádzky, okolité obchody hovoria o odchodoch zo dňa na deň.

Z niektorých nákupných centier náhle odišli známe značky, hovorí sa o kríze aj v retailovom biznise, do toho prichádzajú nové projekty a rozširovania nákupných centier.

Čo sa ale na trhu deje, či dokáže uživiť toľko hráčov, či teraz po pandémii budeme sledovať krachy nákupných centier, odchody značiek a priestory duchov, alebo práve naopak?

Tomáš Prokopčák sa v podcaste Dobré ráno pýta Tomáša Vašutu.

Krátky prehľad správ

Bašternákovi rodičia musia vrátiť do konkurzu tri byty, ktoré im daroval ich syn. Rozhodol o tom Okresný súd v Bratislave. Bašternák tesne predtým, ako mu súd uložil trest prepadnutia majetku, daroval svojej rodine vily, byty či podiely v miliónových firmách. Verdikt zatiaľ nie je právoplatný.

Na východnom Slovensku budú rozsiahle presuny vojenskej techniky a materiálu. Pôjde o súčasť cvičenia ozbrojených síl: má preveriť, či a ako sú naši vojaci pripravení na prípadný presun. Cvičenie potvrdili vojaci a vyzývajú občanov, aby neprispievali k šíreniu dezinformácií.

František Mikloško posilní kandidátku Kresťanskodemokratického hnutia pre septembrové parlamentné voľby. KDH by chcelo na kandidátku dostať aj ďalšie konzervatívne a kresťanskodemokratické osobnosti, v poslednom prieskume agentúry NMS pre denník SME mali kresťanskí demokrati 5,5 percenta.

Recep Tayyip Erdogan obhájil v druhom kole prezidentských volieb svoju funkciu a povedie Turecko aj ďalších päť rokov. Jeho víťazstvo v nedeľu večer potvrdila miestna volebná komisia. Podľa oficiálnych výsledkov vyhral Erdogan voľby so ziskom 52,14 percenta hlasov.

Sankcie proti Rusku majú účinok a Moskva má menej zdrojov na nákup zbraní. Povedala tu prezidentka Zuzana Čaputová v prejave na úvod medzinárodnej konferencie Globsec. Dodala, že zásoby plynu v európskych zásobníkoch sú na rekordných maximách a inflácia postupne klesá.

Odporúčanie

Ak hľadáte príjemný moderný pop nielen na spestrenie dňa, moje dnešné odporúčanie vás poteší. Coline Rio je mladá francúzska hudobníčka z Nantes a na svojom debutovom albume Čo z nás zostane - ani sa ten originálny názov po francúzsky nebudem pokúšať vysloviť - krásne a veľmi prirodzene spája akustické pesničkárstvo, klasické nástroje s čriepkami modernej elektroniky. Je to milá, je to intímna, je to nádherne subtílna hudba a je to bystrý moderný pop. Naozaj si Coline Rio nájdite a pustite.

