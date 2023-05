Dobré ráno: Vyvedie konečne minister Palkovič Slovensko zo stredoveku?

Povolí minister Palkovič konečne interrupčnú tabletku?

V únii ju nemá len Chorvátsko, Poľsko a Malta. Interrupčná tabletka je najbezpečnejší spôsob interrupcie. A hoci ju u nás máme, chýba jeden podpis ministra zdravotníctva, aby ju ženy mohli využívať. Namiesto toho ich traumatizujeme a ohrozujeme operačným zákrokom v celkovej anestéze. Podarí sa úradníckej vláde konečne po rokoch dostať Slovensko medzi civilizované krajiny a povoliť interrupčnú tabletku?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa pýtala prednostu gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice v Ružinove.

Krátky prehľad správ

Poľsko podpísalo zmluvu na nákup amerických rakiet Hellfire, ktorými vyzbrojí svoje viacúčelové vrtuľníky AW149. Oznámil to poľský minister obrany Mariusz Blaszczak. Šéf rezortu obrany uviedol, že týmito raketami budú vybavené aj útočné vrtuľníky Apache Guardian AH-64, ktoré Varšava plánuje nakúpiť.

Ministerstvo školstva začalo na základe podnetu Nadácie Zastavme korupciu správne konanie voči firmám predávajúcim záverečné práce. Ide o štyri firmy. za toto konanie im hrozia pokuty. Nadácia pred rokom presadila zahrnutie pojmu „akademický podvod" do legislatívy, keďže sa zistilo, že približne 20 percent študentov môže skončiť vysokú školu s kúpenou diplomovkou.

Anna Wieslanderová, predsedníčka Atlantickej rady pre severnú Európu, na konferencii Globsec Bratislava Forum upozornila , že pri rozmiestňovaní síl NATO je potrebné okrem Kaliningradu a Balského mora brať do úvahy aj polostrov Kola. Tam ma totiž Rusko svoje jadrové námorné kapacity. Na juhu to je Krym a Čierne more. Po pripojení Fínska k NATO zdôraznila potrebu obrannej prítomnosti aj v tejto krajine.



Úrad na ochranu osobných údajov preveruje , či rodičovský dôchodok neporušuje nariadenia. Podnet podala strana SaS. Štát rozposlal dôchodcom rodičovský bonus z ktorého sa dá vypočítať aj plat jednotlivých detí. Slovensku by hrozila pokuta až vo výške 20 miliónov eur.

Odporúčanie

Interrupciám, aj interrupčnej tabletke sa venovali kolegyne Barbora Mareková a Lenka Stanková v dokumente Televízia Markíza s názvom Interrupcie na Slovensku. Nájdete ho na Voyo.

