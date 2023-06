Nový šéf hospodárstva: Do volieb chcem hlavne znížiť neistotu v energetike

Peter Dovhun si na rozhodnutie, či sa stane ministrom, vzal hodinu.

Do štátnej sféry prišiel zo súkromného sektora. Najprv na ministerstvo financií, kde pôsobil ako poradca ministra pre oblasť IT, neskôr zastával post generálneho riaditeľa Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Od 15. mája je ministrom hospodárstva v úradníckej vláde Ľudovíta Ódora. Ponuku prijal z večera do rána, plány má však veľké.

Čo chce za päť mesiacov vo funkcii stihnúť? Ako chce Slovensko pripraviť na zimu, ako vidí podporu zelených zdrojov energie a čo investície? Príde na Slovensko v najbližších mesiacoch ďalší investor a vytvorí nové pracovné miesta?

Aj o tom v novej časti podcastu Index s ministrom hospodárstva Petrom Dovhunom.

Prehľad správ

Veľkoobchodné ceny zemného plynu v Európe padli na najnižšiu úroveň za dva roky. Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci na burze TTF v Amsterdame v utorok klesla na 23,50 eura za megawatthodinu. Takýto lacný bol zemný plyn v Európe naposledy v júni 2021. Rekord dosiahli veľkoobchodné ceny plynu v Európe v marci 2022 krátko po tom, ako Rusko koncom februára zaútočilo na Ukrajinu.

Úrad na ochranu osobných údajov sa už zaoberá podnetom od strany Sloboda a Solidarita, či sa pri vyplácaní rodičovského dôchodku neporušuje všeobecné nariadenie Európskej únie na ochranu osobných údajov (GDPR). Uviedla to hovorkyňa úradu Ivana Draškovič. Úrad podľa nej v tejto súvislosti rieši aj podania od dotknutých fyzických osôb v samostatných konaniach o ochrane osobných údajov. Liberáli tvrdia, že zásah do práv na ochranu osobných údajov, ktorý je sprevádzaný zverejňovaním výšky mzdy detí, môže pre Slovensko znamenať pokutu až vo výške 20 miliónov eur.

Štyrikrát do roka môžu laickí investori nahliadnuť do sveta tých hviezdnych. Giganti z Wall Street musia nákupy a predaje akcií vždy ku koncu kvartálu referovať Americkej komisii pre cenné papiere (SEC), ktorá ich následne zverejní. Z týchto záznamov sa dá vyčítať, akým firmám veria globálni top investori, aj keď so 45-dňovým oneskorením. Aké transakcie spravili Steven Cohen alebo George Soros? Aj to sa dočítate v článku Jozefa Tvardzíka.

Značku COOP Jednota bude v Bratislave zastupovať iný hráč ako doteraz. Coop Jednota Dunajská streda, ktorá najprv otvorila predajňu na Dulovom námestí a neskôr aj na Mierovej ulici, prenecháva prevádzku Coop Jednote Nové Zámky. Dôvody sú ekonomické. Družstvo z Nových zámkov je vraj odolnejšie k rýchlym prevádzkovým zmenám podmienok v Bratislave. Viac na túto tému sa dočítate v texte Tomáša Vašutu.

Veroniku Remišovú na poste ministerky investícií vystriedal Peter Balík. Ministrom sa tak stáva v čase, keď Slovensko musí do konca roka vyčerpať miliardy z končiacich eurofondov a zároveň vyhlásiť výzvy z nového programovacieho obdobia takmer za šesť miliárd eur, ktoré sľúbila ešte jeho predchodkyňa. Či je to podľa neho reálne, a či sa na ministerstve chystá robiť personálne zmeny, sa dočítate v rozhovore s ministrom.

Zadlženosť domácností na Slovensku už nerastie, rastú však úrokové sadzby. Výsledkom je výrazný pokles záujmu domácností o nové hypotéky. Vyplýva to zo správy o finančnej stabilite, ktorú predstavili zástupcovia Národnej banky Slovenska. Objem hypoték poskytnutých v prvom štvrťroku 2023 klesol v porovnaní s obdobím predchádzajúcich troch rokov o 31 percent. NBS upozorňuje, že rizikom pre domácnosti bude najmä pokles reálnych príjmov a vplyv rastúcich úrokových sadzieb na výšku mesačných splátok. Viac ako dvom tretinám zamestnaných ľudí totiž ich príjmy v priebehu roka 2022 v reálnom vyjadrení klesli.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.