Zoom plus: Chváli ho NASA, fotí nádheru nočnej oblohy

Rozhovor s astrofotografom Tomášom Slovinským.

Sú to nádherné fotografie, zábery nočnej oblohy plné hviezd a hmlovín a galaxií. Zábery farebné až tak, že sa zdajú neskutočné. Lenže ony skutočné sú, to len naše oči nie sú dosť dobré a v noci nevidia.

Niekedy sú takéto snímky umením, niekedy pomáhajú vedu popularizovať a občas dokonca vedu aj robia. Práve o astrofotografii, o jej úskaliach ale aj o hviezdach, súhvezdiach a nebeských fenoménoch hovorí astrofotograf a popularizátor astronómie Tomáš Slovinský.

V ďalšej epizóde podcastu Zoom plus, špeciálneho vydania podcastu Zoom, v ktorom vám raz do mesiaca prinášame rozhovory so zaujímavými ľuďmi z prostredia vedy, výskumu či vzdelávania, sa so Slovinským rozprával Tomáš Prokopčák.

