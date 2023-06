Dobré ráno: Na urgente si počkáte aj osem hodín a lepšie to nebude

Čo sa odohráva na urgentoch a na pohotovostiach.

Nemocnica v Malackách chcela zatvoriť svoj urgentný príjem. Situácia v okolí Bratislavy a na západnom Slovensku je pritom zložitá, dnes je bežné, že ako pacient si na urgente – ak nie ste v ohrození života – počkáte hodiny, pokojne aj pol dňa.

Tomáš Prokopčák sa Jána Krempaského v podcaste Dobré ráno pýta, ako táto situácia nastala, či sa môže vôbec zmeniť a aký je vlastne rozdiel medzi urgentom a pohotovosťou.

Minister financií Michal Horváth odvolal Erika Ňarjaša z pozície člena predstavenstva národnej lotériovej spoločnosti Tipos. Ňarjaša vymenoval do predstavenstva exminister financií Igor Matovič krátko pred odchodom z funkcie.

Výstavba nemocnice Rázsochy sa bude financovať zo štátneho rozpočtu. Priznal to minister zdravotníctva Michal Palkovič po stretnutí s predstaviteľmi parlamentných strán. Tvrdí, že dôvodom je kvalita projektovej dokumentácie, čo vedie k prieťahom.

Začiatok roka sa v Českej republike šírila dezinformácia o smrti Petra Pavla. Stopy tohto hoaxu teraz podľa českej polície vedú do Ruska. Páchateľa sa im však zistiť nepodarilo, prípad preto odložili.

Rusko vracia do svojich osnov povinný predmet, ktorý by mal meniť zmýšľanie detí. Predmet základy ruskej štátnosti by ich mal viesť k vlastenectvu, hovorí zároveň o úpadku Západu. Naposledy bolo takéto ideologické vzdelávanie na univerzitách povinné za komunistického režimu.

Položili ste si niekedy otázku, čo sa deje v múzeu či v galérii, keď odíde posledný turista či návštevník? A čo sa odohráva, napríklad, v takej Sixtínskej kaplnke? Nuž, magazín The Atlantic to zažil a text Moja noc v Sixtínskej kaplnke je mojím dnešným odporúčaním.

