Klik: Králi robotov nás už prosia, aby sme ich zastavili

Nividia sa pridala k Applu a Microsoftu

Umelá inteligencia si pýta reguláciu

Reddit sa plánuje odrezať

Nividia je miliardová firma

šéf firmy Nvidia Jensen Huang (zdroj: NVIDIA)

Trhová hodnota firny Nvidia prekročila bilión dolárov. Spoločnosť známa najmä ako grafických kariet ťaží z toho, že jej technológie je dobre prenosná aj na úlohy súvisiace s vývojom a prevádzkou v súčasnosti populárnych riešení umelej inteligencie.

Firma ohlásila prudký nárast tržieb a zdá sa, že ťažisko jej biznisu sa nateraz presúva k vývoju hardvéru a služieb okolo umelej inteligencie.

Dobrý profil firmy napísal kolega Jozef Ryník z magazínu Index.

AI si pýta reguláciu

Manažéri a kľúčoví výskumníci z firiem, ktoré sú na špičke vývoja umelej inteligencie napísali ďalšiu výzvu na reguláciu svojho vlastného odvetvia.

V krátkom odkaze pre politikov a spoločnosť tvrdia, že umelá inteligencia predstavuje existenčnú hrozbu pre ľudstvo a mali by sme ju prísnejšie regulovať.

Znie to trochu zvláštne, lebo ak úprimne veríte tomu, že keď chodíte do roboty, tak vytvárate vec ohrozujúcu celú civilizáciu, mohli by ste do roboty proste prestať chodiť, prípadne ju robiť tak aby ľudstvo neohrozovala.

V skutočnosti sa pokúšajú spraviť jednu z troch vecí.

Úprimne sa snažia nastaviť nejaké pravidlá pre svoje odvetvie lebo vedia, že nebudú mať dosť vôle na to, aby v zápale konkurenčného boja nerobili veci, o ktorých budú vedieť, že sú naozaj nebezpečné a škodlivé. Najmä ak si budú myslieť, že rovnaké veci už robí ich konkurent. Pokúšajú sa dotlačiť politikov k tomu, aby vystavali bariéry vstupu do odvetvia, v ktorom sú už teraz na vedúcej pozícii. Rozsiahla regulácia by už v zárodku zadupala rýchlo rastúce startupy, keďže jej náklady by dokázali znášať len veľké a zabehnuté firmy. Pokúšajú sa vám predať AI produkty cez príbeh o tom, že sú tak silné až sú nebezpečné. Ako keď vám predajca jazdeniek hovorí o tom, že "tento motor je na bežného šoféra príliš silný a len tak dakto to neušoféruje".

Pravdepodobne ide v rôznych firmách a rôznu kombináciu všetkých troch bodov, ale ak odvetvie volá po tom, aby sa doň staral dakto zvonka, treba vždy spozornieť.

Reddit pod sebou píli konár

Sociálna sieť Reddit od júla odreže externé aplikácie od prístupu k svojmu obsahu. Presnejšie povedané, Reddit zdvihne ceny za prístup cez API rozhrania natoľko, že nebudú dostupné pre prakticky celý ekosystém, ktorý okolo Redditu vyrástol.

Firma sa pokúša nahnať používateľov do hlavnej aplikácie, prípadne na web, kde dokáže efektívnejšie predávať reklamu a doplnkové funkcie. Obe rozhrania sú ale dlhodobo horšie, ako najpopulárnejšie nástroje pristupujúce k obsahu cez API.

Redditu hrozí, že odradí najzapálenejších používateľov siete.

Správičky

Meta oznámila virtuálny headset Quest 3. Predávať sa začne od 500 dolárov. V porovnaní s predchodcom Quest 2 je dizajn Quest 3 ľahší a pohodlnejší, a nový čip Snapdragon vo vnútri má dvojnásobný grafický výkon. (Meta)

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/5AKl_cEB26c

Súťaž Orange Podcast roka 2023 oznámila nominácie. Porota vybrala 25 nominácií a začalo hlasovanie verejnosti, ktoré potrvá do 23. júna. V kategórii Miláčik sa o titul najlepší podcast na Slovensku uchádza aj podcast Klik. Denník SME získal najviac nominácií (6) z producentov podcastov, nasledujú ZAPO (4) a Rádio Expres (4). Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 28. júna. Hlasovať môžete na podcastroka2023.sk. (skpodcasty.sk)

Motorola Razr Plus je nová verzia populárneho skladacieho telefónu, ktorá prichádza s dostatočne veľkým predným displejom. Razr Plus má Snapdragon 8 Plus Gen 1 (vlajková loď čipu Qualcomm z minulého roka), 8 GB RAM, 256 GB úložného priestoru a 5W bezdrôtové nabíjanie. Vonkajší OLED displej má veľkosť 3,6 palcov a obnovovaciu frekvenciu 144. Po otvorení má 6,9 palcov. (The Verge)

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/8om1eJrO2lU

WordPress predstavil vlastný newslettrový produkt, ktorým chce konkurovať Substacku. Newsletter od WordPress bude podporovať predplatné a prémiový obsah. Služba bola prvýkrát spustená v decembri. (TechCrunch)

Čo všetko plánuje Apple predstaviť budúci týždeň na konferencii WWDC? Najdôležitejší produktom konferencie by mal byť headset so zmiešanou realitou, ďalej by sme mali dostať 15-palcový MacBook Air, iOS 17, macOS 14 a ďalšie. (Bloomberg)