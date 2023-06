Zelené strechy, parky či solárne panely. Kedy je budova naozaj ekologická?

Medzi riadkami o greenwashingu v architektúre.

Klimatická zmena vplýva na všetky úrovne nášho života. No len málokedy sa zamýšľame nad tým, ako zmeniť naše návyky pri stavaní budov. Niekedy na nás vplýva marketing a prepadáme greenwashingu.

Architekt a tvorca podcastu How I Met My Architect Peter Dostál hovorí, že by sme pri stavbách mali vnímať aj “neviditeľné” veci - koľko emisií sa spotrebuje alebo akou dlhou cestou prechádza materiál. Priznáva však, že o to veľmi nedbáme. “Všetko je dnes o financiách. Je žiaľ taká situácia. Ľudia sú radi, že vôbec získajú akýkoľvek byt.”

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Niektoré stavby dosahujú ekologické certifikáty, no ani tie nemusia vždy odrážať skutočnosť. “Sú budovy, ktoré pri výstavbe nepoužívajú ekologické koncepty, no potom doplnia napríklad solárne články a odrazu dostanú platinový certifikát,” hovorí architekt.

Neudržateľnosť nájdeme aj v produktovom dizajne. Vázy, dekorácie aj stoličky kupujeme rovnako bezhlavo ako oblečenie. “Dobrý dizajn nie je o tom, či sú produkty pekné, ale o tom, koľko pitnej vody sa na ne spotrebovalo,” dodáva Peter Dostál v podcaste Svet medzi riadkami.

V podcaste sa dozviete aj to:

podľa čoho máme posudzovať udržateľnosť stavby;

prečo je na architektonických vizualizáciách veľa zelene a šťastných ľudí;

ktoré materiály sú udržateľné;

čo by sme mali robiť so starými budovami;

prečo zelené fasády na budovách nie sú vždy zelené.

Vaše postrehy k našim podcastom uvítame na svetmedziriadkami@clovekvohrozeni.sk.

Podcast je súčasťou rovnomennej iniciatívy Svet medzi riadkami, pod krídlami neziskovej organizácie Človek v ohrození. Raz do týždňa ho pripravujú Stanka Luppová, Blažej Černák, Pavlína Meľuchová, Sofia Martinková a Ester Viktória Ziffová. S podporou Európskej únie a SlovakAid. Za obsah podcastu nesú plnú zodpovednosť jeho tvorcovia a názory v ňom obsiahnuté nemusia reflektovať názory donorov.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.