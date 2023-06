Namiesto krachu nevídané zisky. Môžu za infláciu marže výrobcov?

Finančné inštitúcie už ako dôvody zdražovania neuvádzajú len pandémiu, vysoký dopyt, či energo krízu.

Je pomerne ťažké odčleniť, čo je oprávnený nárast cien z dôvodu zvýšených nákladov a čo je marža, povedal pred pár týždňami bývalý hovorca Národnej banky Slovenska Peter Majer.

Ešte pred pár mesiacmi mnohé aj veľké firmy kričali, že ich kombinácia popandemického dopytu a vysokých cien energií zruinuje. Viaceré žiadali vládu o pomoc, dožadovali sa kompenzácie drahých vstupov a hrozili zatváraním.

Dnes finančné inštitúcie pri skúmaní dôvodov inflácie začínajú ukazovať aj na výrobcov samotných.

Je možné, že majú na zdražovaní svoj podiel? Čo nám hovoria dáta štatistického úradu o ziskoch slovenských firiem za posledný rok? Darilo sa im aj napriek tomu, že bežní ľudia majú hlbšie do vrecka? A čo obchodníci? Akú časť vyššej ceny ukrojili pre seba?

Aj o tom v novej časti podcastu Index rozpráva ekonomický redaktor denníka SME a magazínu INDEX Jozef Tvardzík.

Moderuje Eva Frantová.

Prehľad správ

Európska komisia oznámila, že sa rozhodla nepredlžovať mimoriadne opatrenia na ochranu spotrebiteľov pred prudko rastúcimi cenami energií. Dodala pritom, že tieto opatrenia prispeli k upokojeniu európskych trhov s elektrinou. Komisia dodala, že ceny elektriny v bloku teraz klesli na menej ako 80 eur za megawatthodinu a ceny plynu sa ustáli na najnižšej úrovni za zhruba dva roky. Podľa komisie je aktuálne menej pravdepodobné, že v nadchádzajúcej zime dôjde k takým výkyvom cien elektriny ako v roku 2022.

Podiel slovenských potravín na pultoch obchodov v tomto roku dosiahol hodnotu necelých 42 percent, čo predstavuje medziročný pokles o 0,6 percentuálneho bodu. Informovala o tom Potravinárska komora Slovenska. Najvyššie zastúpenie slovenských potravín majú tradične reťazce COOP Jednota, a to 54,8 percenta, predajne Fresh 51,3 percenta a CBA 50,6 percenta. Najmenej slovenských výrobkov je vystavených v reťazci Lidl 34 percent.

Oproti minulosti sa zmenšil počet reštaurácií, ponúkaných na realitných portáloch s cieľom predaja. Môže to byť dané prichádzajúcou hlavnou sezónou, ale aj očistou sektora za uplynulé roky. Tie boli poznačené nielen pandémiou koronavírusu, ale aj energetickou krízou či následkami inflácie. Redaktor Tomáš Vašuta zostavil rebríček desiatich najdrahších reštaurácií, ktorých sa majitelia pokúšajú zbaviť. Základom umiestnenia bola cena. Celý zoznam nájdete v jeho článku.

Spotrebitelia na Slovensku sa výrazne zaujímajú o to, v akom obale sú potraviny, ktoré nakupujú . Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos realizovaného pre spoločnosť Nestlé v máji 2023 na vzorke 525 respondentov. Aj keď hlavným kritériom pri kúpe potravín pre nich zostáva cena, druh obalu považujú za dôležitejší než napríklad krajinu pôvodu alebo to, či je potravina v bio kvalite. Prieskum tiež poukázal na dôležitosť triedenia. Až 94,7 percenta respondentov uviedlo, že triedi plast, 91,2 percenta papier a 90,1 percenta sklo. V menšej miere aj bioodpad, nápojové kartóny alebo hliníkové obaly.

Ministerstvo životného prostredia rozdelí trom podnikom 317 miliónov eur z plánu obnovy na zelené investície. Peniaze pôjdu pre U. S. Steel Košice, Danucem Slovensko v Turni nad Bodvou a Wienerberger slovenské tehelne. Informoval o tom šéf envirorezortu Milan Chrenko. Investícia má zabezpečiť zníženie množstva emisií o viac ako tri milióny ton ekvivalentu oxidu uhličitého ročne. Podľa Chrenka ide o porovnateľné množstvo emisií skleníkových plynov ako vyprodukuje pol milióna Slovákov ročne.

Muži dostávajú starobné dôchodky takmer o štvrtinu vyššie ako ženy. Kým priemerná starobná penzia muža bola ku koncu februára tohto roka na úrovni 636 eur, ženy dostávali zo Sociálnej poisťovne starobný dôchodok v priemernej výške 518 eur. Výraznejší rozdiel je medzi mužmi a ženami aj vo výške predčasného starobného dôchodku. Muži ku koncu februára poberali predčasnú starobnú penziu v priemernej sume 626 eur a ženy takmer 511 eur. Vyplýva to zo správy o hospodárení Sociálnej poisťovne za január a február tohto roka.

