Cyklotrasa na poli či za mestom. Míňame milióny na výstavbu bez dát

S prezidentom Cyklokoalície Danom Kollárom o (ne)existujúcej cyklodoprave na Slovensku.

Slabá finančná podpora, chýbajúce dáta nielen o počte cyklistov, ale aj o tom, koľko cyklotrás sme vôbec v posledných rokoch vybudovali. Ale hlavne, podpora cykloturistiky na úkor cyklodopravy.

Taký je záver analýzy Najvyššieho kontrolného úradu z leta minulého roka, ktorá skúmala rozvoj cyklistiky na Slovensku.

Vyzerá to, že sme pohoreli na celej čiare. Ako je to ale možné? Na Slovensko predsa Európska únia už roky leje milióny práve do rozvoja cyklistickej dopravy. S preinvestovaním 85 miliónov eur najnovšie ráta aj plán obnovy.

Kde teda robíme chybu? Stavať sa predsa stavia, prečo teda výsledok nie je taký, ako by sme chceli? Čo potrebujeme k tomu, aby sme sa priblížili západnej Európe, kde dostať sa do práce na bicykli nie je vôbec problém?

Aj o tom v novej časti Indexu rozpráva prezident Cyklokoalície Dan Kollár.

Moderuje Eva Frantová.

