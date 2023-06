Dobré ráno: Zničenie priehrady, to je veľká eskalácia vo vojne

Čo sa deje na Ukrajine a aký vplyv bude mať zničenie priehrady na protiofenzívu?

Týždne sa rozprávalo o ukrajinskej protiofenzíve a v posledných dňoch sa začali objavovať signály, že možno už začala.

No včera sa objavilo iná hrozná správa: zrejme ruské jednotky odpálili Kachovskú priehradu, voda ohrozuje státisíce ľudí, prirovnávajú to k použitiu zbraní hromadného ničenia. Zároveň to môže mať vplyv na ukrajinské bojové snahy.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Čo sa teda na Ukrajine stalo, kto a prečo zničil priehradu a vidíme už protiofenzívu?

Tomáš Prokopčák sa v podcaste Dobré ráno pýtal Matúša Halása, bezpečnostného výskumníka na českom Ústave medzinárodných vzťahov v Prahe.

Zdroj zvukov: CNN, TA3, The Times, president.gov.ua

Krátky prehľad správ

Policajti inšpekcii opísali, aké mali informácie o pytliactve v Bödörovom revíri. Zver tam lovili aj z auta a mäso spracúvali na poľovníckej chate, kde neskôr polícia nahrala aj predsedu Smeru Roberta Fica. Ako sa to dialo, si môžete prečítať v texte Čo okrem Fica zachytili kamery v poľovníckej chate? na SME.sk.

Slovenská lekárska komora aj lekárske spoločnosti súhlasia s tým, aby sa na Slovensku začalo proti chrípke očkovať aj v lekárňach. Dôvodom je, že u nás je extrémne nízka zaočkovanosť proti tomuto ochoreniu, v súvislosti s chrípkou ročne zomrie na Slovensku 800 ľudí.

Najlepším spôsobom, ako obnoviť mier v Európe, je pokračujúca intenzívna podpora Ukrajiny. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová na začiatku summitu Bukureštskej deviatky na Bratislavskom hrade. B9 je neformálne zoskupenie krajín východného krídla NATO, do ktorého okrem Slovenska patrí Česko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Litva, Lotyšsko a Estónsko.

Kyjev požiadal o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN. Dôvodom je zničenie Kachovskej priehrady na rieke Dneper v Chersonskej oblasti. Poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak zároveň obvinili OSN, že sa mení na paródiu, keďže na situáciu nijako nezareagovala.

Tréner Craig Ramsay bude aj naďalej trénerom slovenskej hokejovej reprezentácie. S vedením zväzu sa dohodol na spolupráci aj pre ďalšiu sezónu. Najväčší úspech dosiahol na zimnej olympiáde v Pekingu, kde hokejistov doviedol k bronzovým medailám.

Odporúčanie

Budúcnosť demokratického sveta bude určená tým, či sa Ukrajine podarí vytlačiť Rusko zo svojho územia. To sú slová Anne Applebaum a Jeffreyho Goldberga v novom čísle magazínu The Atlantic. A práve séria textov o Ukrajine, o ukrajinskej protiofenzíve a o globálnych dôsledkoch tejto vojny sú mojim dnešným odporúčaním.

📣 Hlasujte za svoj obľúbený podcast v prvom ročníku Orange Podcast roka 2023 na www.podcastroka2023.sk. Projekt ďalej podporujú: ESET, Httpool, Fun rádio, TV Markíza, SITA a okto.digital.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.