Dobré ráno: Nekonečný príbeh Rázsoch ukazuje, že štát si zobral priveľké sústo

Je toto definitívny koniec Rázsoch?

Projekt na bratislavských Rázsochách sa začal ešte v roku 1987. V 90. rokoch sa práce zastavili a na pozemku zostal len skelet. A ten chátral, a chátral, až prestal dávať zmysel. V roku 2019 teda skelet zbúrali.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Všetky vlády Slovenska sľubovali novú nemocnicu Rázsochy. Najnovšie to vyzerá, že je to nekonečný príbeh. Rázsochy sa nebudú stavať ani z plánu obnovy, pretože je to nemožné stihnúť.

Má sa Slovensko rozlúčiť s modernou univerzitnou koncovou nemocnicou v Bratislave?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa v podcaste Dobré ráno rozprávala o projekte Rázsochy s analytikom Martinom Smatanom.

Zdroj zvukov: SME, TV Markíza

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Počúvate Dobré ráno? Zaujíma nás váš názor Čítajte

Krátky prehľad správ

Obvinený z novoročnej vraždy zdravotnej sestry v Michalovciach si chcel dohodnúť trest, prokuratúra to odmietla.

V Novej Kachovke je po zničení priehrady nezvestných najmenej sedem ľudí. Uviedol to Moskvou dosadený starosta mesta, podľa ktorého muselo byť evakuovaných vyše 900 ľudí. Voda zo zničenej Kachovskej priehrady zaplavila vyše 1 300 domov na pravom brehu Dnepra. Postihnutých je 24 lokalít. Urgentnú pomoc podľa OSN potrebuje vyše 16-tisíc ľudí, humanitárne dopady však pocítia státisíce.

Kosovská prezidentka Osmaniová je otvorená možnosti usporiadať nové voľby v prevažne srbských okresoch na severe krajiny. Predpokladom podľa nej je, že tento krok podporí formou petície aspoň 20 percent miestnych obyvateľov.

Vietnamská komunita sa stala 14. oficiálne uznanou národnostnou menšinou na Slovensku. Udelenie štatútu schválila na stredajšom rokovaní vláda. Ide o 14. národnostnú menšinu na Slovensku, naposledy pribudli v roku 2010 Srbi.

Odporúčanie

Pretty baby je dvojdielny dokument o Brook Shields na Disney plus. Je to úprimná spoveď detskej hviezdy, ktorú Hollywood vykorisťoval už od útleho veku a sexualizoval ju v 11-tich rokoch. Je to miestami tvrdý, ale mimoriadne zaujímavý dokument.

📣 Hlasujte za svoj obľúbený podcast v prvom ročníku Orange Podcast roka 2023 na www.podcastroka2023.sk. Projekt ďalej podporujú: ESET, Httpool, Fun rádio, TV Markíza, SITA a okto.digital.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.